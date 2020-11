Strasbourg – OM : Les probables titulaires marseillais avec Germain ?

L’OM va affronter Strasbourg ce vendredi soir à l’occasion de l’ouverture de la 10e journée de Ligue 1. Quel onze va aligner André Villas-Boas pour ce match ?

L’Olympique de Marseille se déplace ce samedi à Strasbourg après sa grosse claque reçue à Porto en Ligue des Champions. André Villas-Boas va devoir faire sans Hiroki Sakai ni Alvaro, suspendus pour accumulation de 3 cartons jaunes, ni Nemanja Radonjic forfait (cuisse). Quel onze va aligner le coach portugais?

AVB devrait proposer un 4-4-2 avec Steve Mandanda dans les cages marseillaises. En défense, Balerdi devrait être titularisé aux côtés de Duje Caleta-Car. Nagatomo de retour dans le groupe devrait remplacer Sakai. Amavi devrait lui occuper son côté gauche.

Au milieu, AVB pourrait titulariser Gueye à la place de Morgan Sanson. Kamara devrait rester au poste de numéro 6. Rongier pourrait accompagner les deux jeunes joueurs dans l’entrejeu. Payet pourrait être relégué sur le banc au profit de Michaël Cuisance. Enfin devant, un duo Thauvin – Germain pourrait être aligné…

Mandanda

Nagatomo – Balerdi – Caleta Car – Amavi

Kamara

Rongier – Gueye

Cuisance

Thauvin – Germain (ou Ake)

Mandanda

Nagatomo – Balerdi – Caleta Car – Amavi

Kamara

Gueye – Cuisance

Thauvin – Germain – Luis Henrique

🔜 #RCSAOM

André Villas-Boas has named his team to return to @Ligue1_ENG action against @RCSA 👥 pic.twitter.com/rYxPbnyaWo

— Olympique de Marseille 🇬🇧 🇺🇸 (@OM_English) November 5, 2020