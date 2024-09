Strasbourg – OM : Les Pronos de Nico !

Après sa victoire 2-3 à Lyon dimanche dernier, l’OM va devoir enchainer un deuxième déplacement à Strasbourg. Durant toute cette saison je vais vous proposer mes pronos avec notre partenaire Parions Sport sur les matchs de l’Olympique de Marseille.

Pour cette sixième journée de Ligue 1, l’OM se déplace à Strasbourg pour un match pas si simple. L’équipe du RCS est jeune, avec des errances défensive mais aussi une sacrée capacité à mettre de la vitesse en transition pour marquer des buts. Andrey Santos, Nanasi et Emegha ont marqué 3 buts chacun et sont les meilleurs buteurs strasbourgeois.

Du côté de l’OM, Roberto De Zerbi devra se passer de Léo Balerdi (suspendu) mais aussi d’Adrien Rabiot a priori encore trop court. Cornélius de nouveau disponible pourrait retrouver une place en défense centrale avec Brassier, devant Rulli qui s’est bien installé. Murillo pourrait de nouveau basculer côté gauche en l’absence de Merlin blessé. Quid du latéral droit ? Lirola, auteur d’une belle entrée face à Lyon pourrait occuper le poste. Au milieu, le capitaine Hojbjerg sera-t-il associé à Kondogbia ? Devant, Harit devrait logiquement conserver sa place comme meneur de jeu, Luis Henrique et Greenwood sur les côtés et Wahi en pointe…

Mon prono : But de Greenwood et victoire de l’OM pour une cote à 3.75 !

Pour ce Strasbourg – OM, je pars donc sur une victoire de l’OM avec un but de Greenwood avec une cote de 3.75 chez Parions Sport. L’OM a clairement des arguments offensifs pour marquer et gagner ce match, l’attaquant anglais n’a pas marqué depuis deux rencontres et pourrait retrouver le chemin des filets !

