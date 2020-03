Mercato OM : Strootman : « Je ne joue pas ici, je vais partir où ? Au Real Madrid ou à Barcelone ? Non… »

Kevin Strootman était aujourd’hui en conférence de presse. Le néerlandais a été cash sur son avenir !

Je veux jouer la Ligue des Champions ici

« Tu penses que je pense déjà à la saison prochaine ? Non… Je veux jouer la Ligue des Champions ici, c’est notre objectif. Je crois que pour tout le monde si tu ne joues pas, tu n’es pas content. Tu ne te sens pas bien. Mais dans le foot, c’est comme ça, tu n’as besoin que de onze joueurs sur le terrain et huit sur le banc. Maintenant je suis sur le banc. Oui j’ai joué le dernier match mais normalement je ne devais pas être aligné. Mais l’équipe a été bonne donc je devrais dire quoi ? L’entraîneur fait ça ou un autre fait ça… Je peux dire tout ce que je veux mais moi, je dois faire mieux. Parce que Bouba joue dans ma position et Rongier et Sanson et Lopez parfois, et ils ont été bons. Alors je dois faire plus, je dois faire mieux pour jouer. Pour être dans le onze titulaire. Je ne peux faire que ça et non pas penser « je ne joue pas maintenant alors je vais partir. » Je dois partir où ? Quand je ne joue pas ici, je dois partir au Real Madrid ou à Barcelone ? Je ne joue pas. Je dois être bon aux entraînements quand le coach fait appel à moi, c’est tout. La saison prochaine, on a un objectif, tout le monde dans ce club : jouer la Ligue des Champions. »

Kevin Strootman – Source : Conférence de presse du 13 mars 2020