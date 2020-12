Super League Européenne: L’OM préféré à Lyon selon les informations de Daniel Riolo !

Sur les ondes de RMC Sport, le journaliste Daniel Riolo a évoqué le projet de Super League sur lequel travaillent actuellement les grands clubs européens. Le PSG serait assuré de faire partie des clubs de cette ligue fermée. L’OM et Lyon seraient en concurrence pour un éventuel ticket attribué à un deuxième club français.

Le dossier de la Super League Européenne a refait surface ces derniers jours. Sur les ondes de RMC Sport, le journaliste Daniel Riolo a indiqué que l’Olympique de Marseille pourrait faire partie de cette nouvelle compétition avec le PSG.

A lire : VENTE OM : NABIL DJELLIT DONNE UN ARGUMENT POUR LE RACHAT DU CLUB PAR L’ARABIE SAOUDITE

Lyon n’intéresse pas les créateurs de cette super Ligue — RIOLO

« Ils réfléchissent à qui prendre dans chaque pays et c’est donc forcément en fonction des parts de marché, et des supporters…. Donc ça ne surprendra personne que le PSG a été approché. Et s’il y a un autre club français, ce sera l’OM. C’est assez logique en fait. Ceux qui s’intéressent à ça militent pour que ce soit l’OM avec le PSG alors que Lyon n’est pas du tout dans le coup. Peut être en tant qu’invité après, mais en tout cas dans les premières discussions Lyon n’intéresse pas les créateurs de cette super Ligue » Daniel Riolo – source : RMCSport (23/12/2020)