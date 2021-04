Super League: L’UEFA menace les joueurs et valide une formule alambiquée de la C1 !

Alors que la Super League provoque actuellement un séisme dans le monde du football européen, l’UEFA a annoncé des interdictions importantes pour les joueurs participants. En effet, aucun d’entre eux n’auront accès à leur sélection nationale.

L’UEFA ne se laissera donc décidemment pas faire ! Plus que secouée depuis l’annonce de la création de cette Super League par douze top clubs européens, l’instance promet l’enfer aux équipes participantes ainsi qu’à ses joueurs. C’était dans les tuyaux depuis hier et c’est enfin confirmé par l’UEFA, les joueurs participants à cette compétition n’auront pas le droit ni la possibilité de jouer pour leur sélection. Aleksander Ceferin, Président de l’UEFA, a validé cette information en conférence de presse.

« Les joueurs qui joueront dans les équipes qui disputeront cette ligue fermée seront bannis de la Coupe du Monde et de l’Euro. Il faut que les équipes soient exclues de toutes nos compétitions et, les joueurs aussi, le plus tôt possible. » Aleksander Ceferin – Source: Conférence de presse (19.04.2021)

En parallèle, l’uefa annonce une nouvelle formule de la ligue des champions

Aujourd’hui, l’UEFA a validé sa nouvelle réforme de la Ligue des Champions qui prendra effet dans trois ans. Il y aura désormais 36 clubs participants (dont trois français automatiquement) dans la compétition. Il n’y aura plus de phases de poules mais un mini-championnat. Chaque équipe aura dix matchs à disputer, sans rencontre aller-retour. Arrivé en huitièmes de finales, la compétition reprendra une forme que l’on connaît bien.