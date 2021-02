Supporter du PSG ? La réponse de Ntcham : « c’est la guerre sur le terrain! »

Olivier Ntcham a été présenté à la presse ce mardi. Le milieu de terrain de l’OM a été interrogé sur le PSG, club dont il est supporter. Il ne l’a pas caché mais précisé que sur le terrain ça serait la guerre…

Interrogé sur ses déclaration en 2017 sur le PSG, club de son enfance, Olivier Ntcham ne s’est pas caché et a assumé. Un discours sain.

#Ntcham : « J’avais dit en 2017 que j’étais fan du PSG, je suis un compétiteur et je suis de Paris donc c’est le club de ma ville. Mais sur le terrain c’est la guerre, sur le terrain on est adversaire… » #liveFCM #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 9, 2021





Aujourd’hui, s’il y a un Paris-Marseille, il n’y a pas de supporter sur le terrain — Ntcham

« Le PSG ? J’avais dit ça en 2017 quand on avait joué en Ligue des champions contre le PSG. J’étais supporter de cette équipe (PSG, ndlr) étant petit. C’est très proche d’être un rêve pour moi et ma famille. Je suis un compétiteur. Je suis de Paris donc forcément j’ai supporté le club de ma ville. Aujourd’hui, s’il y a un Paris-Marseille, il n’y a pas de supporter sur le terrain. Ce sont des adversaires, c’est la guerre, je n’ai pas le temps de parler avec qui que soit malgré que ce soit des gens avec qui j’ai grandi, et avec qui j’ai fait des compétitions. On se connaît et ils savent que c’est ma mentalité. » Olivier Ntcham – source : Conférence de presse (09/02/2021)