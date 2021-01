OM : La gronde des supporters contre Eyraud, le cas Payet, la course au titre relancée ? Sidibe, Mercato…

Retrouvez le replay du dernier numéro de Débat Foot Marseille ce jeudi avec Benjamin Courmes, Thierry Mode et Nassim Tireche. Au programme de cette émission : Le décrassage de la rencontre entre l’OM et Montpellier (3-1), la gronde des supporters contre Eyraud, la gestion de Dimitri Payet par André Villas-Boas, le mercato et la course au titre relancée ! On répond également à vos questions !