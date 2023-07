Supporters : L’OM va battre son record d’abonnements !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Avec 48 000 abonnements vendus, l’OM réalise un record historique en France et pourra de nouveau compter sur un stade Vélodrome plein, pour chaque match, la saison prochaine.

48 000, c’est le nombre d’abonnements vendus par l’OM pour la saison prochaine. Les tribunes latérales Jean–Bouin et Ganay sont déjà pleines et les derniers abonnements disponibles en virages, ne le sont d’ailleurs plus vraiment. Selon La Provence, il s’agirait de supporters ayant déjà adhéré à un groupe de supporters qui attendent seulement la sortie de l’abonnement spécifique à la Ligue 1.

L’OM s’apprête à battre son record du nombre d’abonnés, avec 48 000 cartes bientôt écoulées#OM #TeamOMhttps://t.co/Z1RHUUKcPD — La Provence OM (@OMLaProvence) July 12, 2023

Pour cette campagne d’abonnement, l’OM avait mis en place un nouveau système, celui du « Pass Intégral ». En payant un peu plus cher que l’abonnement habituel, les supporters olympiens ont accès à tous les matchs de la saison au Vélodrome. Avant cet été, l’abonnement ne comprenait que les rencontres de championnat et les matchs de phases de poule de coupe d’Europe (pour les virages seulement).

Une file d’attente pour la saison prochaine

Ce record d’abonnements a également causé du tort à de nombreux fans de l’OM, certains ont fait la queue pendant plusieurs heures devant les locaux des groupes supporters, sans pour autant obtenir le précieux sésame. L’engouement serait tel, qu’une liste d’attente existerait déjà pour prendre son abonnement pour la saison 2024/2025.