Supporters OM : « Cela doit cesser absolument ! »

Le président du groupe de supporters les Dodgers, Christian Cataldo, était l’invité de l’émission Débat Foot Marseille ce jeudi soir sur la chaîne Youtube de Football Club de Marseille. Il a notamment évoqué les incidents graves survenus lors du match de Coupe d’Europe contre Francfort.

Cette semaine, en conférence de presse, le président de l’OM Pablo Longoria a fait le bilan de cette première partie de saison. Il est notamment revenu sur les incidents entre supporters face à Francfort dans l’enceinte du stade vélodrome. Invité sur le plateau de Débat Foot Marseille ce jeudi, le responsable des Dodgers Christian Cataldo a tenu le même discours sur ces graves débordements.

Tu ne viens pas au stade pour risquer ta vie. !

« »Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit le président, c'est inadmissible ! Que tu soit un supporters de chez nous ou un adversaire, tu ne viens pas au stade pour risquer ta vie. Ce qui s'est passé contre Francfort est inacceptable, ça l'a marqué, et cela a aussi marqué les leaders de groupes de supporters. On ne doit pas voir ça dans un stade. On encourage notre équipe plus que de raison, mais ça, cela doit cesser absolument ! Après la faute n'est pas unique, il y a pleins de facteurs qui font qu'on en arrive là. Ce parcage près du virage est insensé, il y a trop de proximité, ça s'excite, ça se chauffe…Il faudrait aussi un meilleur préfiltrage avant et un stade plus hermétique. Mais depuis cela s'est amélioré, je pense qu'il y a eu une prise de conscience de tous les côtés et une prise en considération de ce qu'on à dit lors des réunions. Par exemple contre Lyon je n'ai jamais vécu un match contre les lyonnais aussi calme… » Christian Cataldo – Source : Football Club de Marseille (17/11/2022)

