Supporters OM : Le gros coup de gueule de Rachid Zeroual

Condamné à neuf mois de prison dont cinq avec sursis, le vice président des South Winners Rachid Zeroual a poussé un groupe com de gueule en sortant du tribunal correctionnel de marseille hier soir. Il ne digère pas la sentense.

Ce lundi soir, le tribunal correctionnel de Marseille a condamné Rachid Zeroual, responsable des South Winners, à neuf mois de prison donc cinq avec sursis dans l’affaire des incidents à la Commanderie le 30 janvier dernier. Ce dernier a exprimé sa colère à l’encontre de cette décision qu’il ne comprend pas.

C’était moi le plus proche d’Eyraud, je savais ce qu’il se passait.

OM: le coup de gueule de Rachid Zeroual après sa condamnation pour les incidents https://t.co/0E3YgKoaaR via @RMCSport — Florent Germain (@flogermain) March 22, 2021

« Je pense qu’on va faire appel, bien sûr. On n’a pas mis un pied dans la Commanderie. Je n’ai rien saccagé moi, je n’ai rien fait de tout ce qu’on me reproche. Ils n’avaient même rien à me reprocher. Ils ont relaxé des gens qui étaient dans la Commanderie et ils me condamnent moi qui étais à l’extérieur. Avec ma maladie, en plus. Ils veulent toujours faire entendre que je suis le vice-président de l’association, que je suis le meneur des troupes, parce qu’à la conférence de presse, j’ai pris le micro. C’est moi que les gens voulaient entendre parler. Ce sont les groupes qui m’ont dit de parler. Je parle, bien sûr. C’était moi le plus proche d’Eyraud, je savais ce qu’il se passait. Jusqu’à la veille de la Commanderie, j’étais au téléphone avec Eyraud. Le soir-même des incidents, j’étais avec Eyraud au téléphone. Mais moi, à aucun moment, je n’étais parti pour casser quoi que ce soit. Je l’ai démontré par A+B. On me pose des questions et on ne me laisse pas répondre. Je savais que les dés étaient déjà pipés. Je savais que j’allais être condamnés. J’ai l’habitude.(…) Je ne vois pas pourquoi on ne se retrouve qu’à trois associations devant les tribunaux, alors qu’il y en a six. Je ne comprends pas comment l’enquête a été diligentée. Je vous dis que je ne sais pas, mais je comprends qu’en fait, ils me visent moi, même malade, même avec trois enfants. » Rachid Zéroual – Source : RMC Sport