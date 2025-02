Supporters OM : Le gros coup de gueule d’un joueur d’Angers !

Lors de la défaite d’Angers face à l’OM (0-2), Florent Hanin n’a pas apprécié l’ambiance du stade Raymond-Kopa, largement acquise aux Marseillais. Le latéral angevin regrette le manque de soutien des supporteurs locaux et n’a pas hésité à pousser un coup de gueule.

La victoire de l’OM à Angers (2-0) ce dimanche, en clôture de la 21e journée de Ligue 1, n’a pas seulement laissé des traces sur le terrain. Florent Hanin, latéral du SCO, a exprimé son mécontentement face à l’ambiance du stade Raymond-Kopa, largement acquise aux Marseillais.

L’engouement pour l’OM dépasse largement les frontières phocéennes, et cela s’est encore confirmé à Angers, où les joueurs de Roberto De Zerbi ont évolué dans une atmosphère loin d’être hostile. Une situation qui a visiblement irrité Hanin.

« Ils voient Marseille, Lyon, le PSG, mais si on descend, ils ne les verront pas »

En zone mixte, le défenseur angevin n’a pas caché sa frustration : « Ça fait chier. Si vous voulez la réponse, ça fait chier. J’avais déjà poussé un coup de gueule contre Lyon, j’en pousse un autre. Les supporteurs, c’est bien, ils sont contents de voir des gros clubs. Mais il ne faut pas qu’ils oublient que si on descend, ils ne les verront pas. »

Les Olympiens, eux, ont même pu s’offrir un tour d’honneur après la rencontre, accentuant la frustration d’Hanin. « Je ne vise pas tous les supporteurs, certains sont là à chaque match et je les remercie. Mais franchement, on a un peu les boules. On sait que pour se maintenir, il faut être solides à domicile, et avec des supporteurs derrière nous, ce serait plus facile. Ou au moins qu’ils n’encouragent pas l’adversaire. »

