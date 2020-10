Supporters OM : Un gros plus pour l’animation dans les stades ?

Alors que les nouvelles mesures prises par le gouvernement vont contraindre l’OM et les autres équipes de Ligue 1 à évoluer à huis clos pendant surement 6 semaines, une solution concernant les fumigènes pourrait voir le jour…

Les supporters marseillais ne sont pas prêts de revenir garnir le stade Vélodrome. En effet, le couvre feu mis en place par le gouvernement va obliger l’OM à jouer ses matches à huis clos (après 21h). De retour en Ligue des Champions, le club olympien ne pourra donc pas vivre cette compétition avec ses supporters. Dans cette ambiance morose, une nouvelle pourrait redonner des couleur à l’animation quand les stades réouvriront leurs portes…

Un prototype de nouveau fumigène sans chaleur étudié à Marseille

Si l’utilisation des fumigènes a été interdite par la Ligue dans les stades, une nouvelle solution pourrait se mettre en place. Selon la Provence. un nouveau type de fumigène serait à l’étude dans l’optique d’être autorisé. C’est un prototype danois sans émanation de chaleur, l’OM se serait mis en contact avec son inventeur pour en savoir plus. Des chercheurs marseillais seraient même en train l’étudier et de l’adapter pour les stade de Ligue 1. Si tout se passe bien il faudra bien évidement le faire valider par les autorités, et surtout attendre que les supporters l’adopte. Cette possibilité pourrait redonner aux stades des ambiances plus festives. A suivre…