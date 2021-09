SURTOUT… CONFIRMEZ !

N’avez-vous pas cette impression que la vraie rentrée de l’OM, ce sera ce soir ? Que le championnat c’est sympa, mais l’Europe, si tu t’es un peu donné les moyens de la jouer, si tu as un entraîneur motivé par les grands soirs, tu vibres un peu mieux.

C’est fou comment cette belle victoire à Monaco nous a mis en confiance. Déjà, on en veut beaucoup plus. On veut emmerder le Qatar en championnat, mais aussi sortir de ce groupe difficile, jouable, en Ligue Europa pour vibrer au rythme des matchs couperets qui sentent les larmes, le sang, la mort.

Il nous tarde à tous de voir la composition de Sampaoli.

Qui entrera dans l’équipe de départ, au détriment de qui ? L’entraîneur marseillais préconisera-t-il une approche plus prudente ? Voilà qui nous étonnerait.

Quels que soient les joueurs choisis, on a envie de demander aux olympiens de ne pas nous décevoir cette fois. Nous avons bien trop souffert la saison dernière dans l’autre grande compétition du continent. On a trop envie d’y croire, de nous dire que la médiocrité est définitivement terminée. Que l’OM va reprendre sa place en Europe dès cette saison.

Alors du coup, ça leur met un peu de pression, car les joueurs se doutent bien que depuis samedi, nous ne voulons aucun retour en arrière. On veut revoir cette volonté d’aller en avant, de trouver sans arrêt des appuis dans la verticalité, percuter non-stop, changer le jeu avec ces belles transversales bien maîtrisées, être présents sur les second-ballons, reconquérir le ballon dès sa perte.

Tout simplement, nous voulons les voir confirmer. S’il en est ainsi, alors la victoire devrait être au bout. Mais il faudra respecter d’abord les moscovites.

Je ne vais pas m’étaler plus que ça sur ce match.

Au fait, hier au soir, nous nous sommes encore bien marrés avec le QSG à Bruges.

Allez l’OM !

Vive le grand Roger Magnusson !

Thierry B. Audibert