Tactique OM : Rongier explique son rôle dans le 433 de Villas-Boas

Valentin Rongier a analysé le 4-3-3 d’André Villas-Boas, dans un entretien accordé à l’AFP avant le deuxième match de préparation de l’OM mercredi contre un modeste club allemand.

Recruté l’été dernier en provenance de Nantes le lendemain du dernier jour du mercato, Rongier a participé à 26 matchs de championnat cette saison. L’ancien nantais a rapidement était un pion essentiel du onze d’André Villas-Boas. Il détaille pour l’AFP son rôle au milieu de terrain : assurer l’équilibre de l’équipe…

Moi je suis l’équilibre – valentin rongier

« Dans le 4-3-3, le système qu’on a utilisé la saison dernière, avec une sentinelle, Pape (Gueye) puis Bouba (Kamara) contre Pinzgau, et deux milieux un peu plus haut, Morgan Sanson à gauche et moi à droite, je sers vraiment de lien entre la sentinelle et le reste de l’attaque. « Morgie » est plus offensif, il est capable de se projeter plus vers l’avant, il a du coffre, il peut répéter les efforts et faire le courses dans la profondeur. Moi je suis l’équilibre, un peu, j’essaye toujours de regarder le positionnement de mes partenaires pour aller là où il y a le moins de monde et faire en sorte qu’on ne se retrouve pas en difficulté sur des contre-attaques ». Valentin Rongier – Source : AFP (21/07/2020)