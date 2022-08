Doucement les amis, doucement. On a juste gagné un premier match, une victoire méritée certes mais avec un scénario plutôt favorable, une réussite offensive et défensive dans les moments-clés.

Vous me connaissez un peu maintenant, certains me suivent depuis longtemps, je ne suis pas du genre rabat-joie, pisse-vinaigre, ou quoi que ce soit d’autre qui recouvre tout ce qu’il vit d’une couche désagréable de pessimisme.

Et ce n’est pas particulièrement Brest qui me fait peur, même si j’imagine que Michel Der Zakarian a bien préparé son match comme il en a pris l’habitude à la veille de nous rencontrer.

Quelle composition ?

Non, je me pose encore des questions sur notre équilibre, sur nos capacités à répondre à une équipe qui nous rentre dedans à ce stade de la compétition, ne serait-ce qu’en raison de nos faiblesses dans ces moments-là la saison dernière. Et les matchs à Brest ne sont pas toujours des parties de plaisir.

Je suis bien incapable d’esquisser la composition olympienne qui commencera cette rencontre.

Il n’y a que peu de partants certains à part le gardien Blanco, et les pistons Clauss, Tavares, le central M’Bemba, peut-être Gigot.

Balerdi sera-t-il maintenu par exemple ? Avec Sampaoli, il avait de bonnes chances de sauter avec ses erreurs de relance et sa virgule fatale contre Reims. S’il joue, il devra faire attention, sinon… tant pis pour lui.

Si Verretout démarre, lequel de Gerson, Rongier, Guendouzi s’assiéra sur le banc ? À moins qu’Ünder ne disparaisse, il ne m’a pas convaincu contre Reims, et que l’ex-nantais se rajoute simplement aux trois que je citais plus haut, surtout si Payet et Alexis Sanchez ne démarrent pas.

Milik sera-t-il dans la composition de départ ? Mystère !

Comme vous le voyez, seule une personne ayant assisté aux derniers entraînements pourrait donner la composition de l’OM avec le maximum d’exactitudes… et encore.

16 titulaires, ou plus

S’il y a une chose à laquelle nous devons nous habituer, un peu plus encore cette année car tous les postes ou quasiment sont doublés, c’est prendre du recul avec la notion de onze de départ. Désormais, les matchs se jouent à 16, et ceux qui sont sur le banc sont tous des titulaires en puissance que le coach va utiliser en fonction de la manière dont il entend écrire la rencontre. C’était déjà le cas les saisons précédentes mais sans profondeur de banc, beaucoup plus de titulaires s’imposaient naturellement. Et nous ne connaissons pas assez Tudor, mais il est fort possible que ce soit terrible pour celui qui se troue… et je serais tenté de dire : Tant pis pour lui.

Dernier retour sur Schneider

Ce billet d’avant-match pourrait s’arrêter ici, d’autant plus que n’ayant pas encore vu jouer le Brest de cette saison, je n’ai vraiment rien à rajouter, mais je me sens obligé de revenir sur l’intervention fielleuse, aigrie et malodorante de Grégory Schneider dans l’Equipe du Soir. Vous me direz qu’il ne le mérite pas, d’autant que je me suis montré assez trash sur Twitter avec cet hideux personnage qui n’en est pas à son coup d’essai avec nous. Avec le recul, je me demande si cette intervention avait le caractère spontané que certains ont cru relever.

Avec l’imminence de la Coupe du Monde au Qatar et les nouveaux espoirs soulevés à Paris par le bon départ du management sportif de Galtier, distiller l’idée que l’OM ne doit sa gloire qu’à des tricheries, et quand je dis distiller je suis gentil, je devrais dire asséner, affirmer, quitte à tordre la vérité, la compléter par du mensonge ou de la mauvaise foi, salir l’image du club olympien entraîne mécaniquement une meilleure image du club qatari de la capitale administrative et politique de la France.

À ce titre-là, on peut penser qu’il y aura d’autres tentatives dans un futur proche de ternir, d’abimer, de froisser l’image olympienne surtout auprès des jeunes qui ne connaissent pas toute l’histoire terrible au cours de laquelle le monde politique de droite et de gauche, en lâchant les chiens, on a vu des juges d’instruction fouiller publiquement les poubelles devant siège de l’OM, a tenté de détruire Bernard Tapie, un homme qui allait s’emparer de la mairie de Marseille et peut-être plus encore. Tout le reste n’est que littérature.

Des matchs arrangés ? Il s’en joue chaque année en fin de saison dans de nombreux clubs amateurs. Regardez aussi les scores bizarres, dans la dernière ligne droite, de certains matchs professionnels en 1re Division dans les années 60 et 70. C’est pas moral ? Peut-être, mais les classements reflètent pourtant à la toute fin la valeur véritable de chaque équipe.

Il ne sera pas facile désormais pour le journaliste de Libération de vivre avec le puissant mépris de tout un peuple au fond de ses tripes. Mais il a choisi. Il savait que les réactions seraient fortes.

Tant pis pour lui !

Vive le grand Roger Magnusson !

Thierry B. Audibert