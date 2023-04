Tavares écarté, Clauss critiqué, et Thauvin n’y arrive pas… Les 3 infos OM de ce dimanche

Nuno Tavares exclu de l’entraînement, Clauss se fait démonter, et Thauvin ne se relance pas… Les 3 infos OM de ce dimanche…

OM: Quand Tudor écarte Tavares de l’entrainement !

Lors de son interview accordée à l’Equipe; Tudor expliquait avoir viré un joueur de l’entraînement a cause de son manque d’investissement. L’élément en question serait Nuno Tavares…

En difficulté ces dernières semaines à l’Olympique de Marseille, Nuno Tavares ne devrait vraisemblablement pas rester en France. D’après l’Equipe, Tudor aurait viré Tavares de l’entrainement la semaine passée à cause du manque d’investissment du Portugais.

Les dirigeants estiment qu’il n’est pas fiable

« Arsenal voudrait le vendre. Les dirigeants des Gunners ne veulent pas le prêter une deuxième saison d’affilée. Il lui reste deux ans de contrat. Il est prêté sans option d’achat donc normalement il retourne à Londres. L’OM ne s’est pas montré définitif, ils n’ont pas clairement spécifié qu’ils voulaient le laisser partir mais on en prend clairement le chemin. Au début de la saison, il a séduit les supporters et les dirigeants. Il occupe un poste où c’est compliqué de trouver des joueurs de haut niveau. Les dirigeants d’Arsenal ont le même avis que ceux de Marseille. Ils estiment que ce n’est pas un joueur fiable. Si Arsenal le brade lors du prochain mercato et que l’OM y voit un certain intérêt, il y aura peut-être un coup à jouer. Marseille reste attentif mais la tendance est à un retour à Arsenal. » Florent Germain – After Foot (22/03/2023)

OM: Clauss se fait détruire !

Ce vendredi, l’Olympique de Marseille n’a pris qu’un point de son match face au MHSC. Une rencontre où Clauss a été catastrophique…

L’Olympique de Marseille n’a pas réussi à faire mieux que de prendre 1 point face à Montpellier au Stade Vélodrome. Malgré quelques bonnes phases offensives, les hommes de Tudor ont vraiment été timides dans ce secteur de jeu. Son arme du début de saison, les pistons, ne sont plus du tout au niveau et cela se ressent dans la dynamique de l’équipe.

Si les supporters et les médias ont tapé, à juste titre, sur les prestations de Nuno Tavares lors des dernières rencontres, les récentes sorties de Jonathan Clauss ne peuvent pas être laissées sous silence.

Clauss est fantomatique– MacHardy

« Clauss est fantomatique depuis la Coupe du monde. Et je suis gentil. Il est nul à en caguer. (…) Clauss a été un peu valdingué à gauche et à droite. On lui demande beaucoup d’efforts et il est cramé. C’est aussi le cas psychologiquement. C’est à l’entraîneur de se dire qu’il a un joueur qui n’est pas forcément dans les bonnes dispositions psychologiquement et physiquement. Il y a Issa Kaboré qui a été correct sur ses entrées récentes. Peut-être qu’il faudrait parfois arrêter de s’entêter dans la gestion. Cela évitera à Clauss d’être aussi minable. » Jonathan MacHardy– Source: RMC (31/03/22)