Tessier va quitter l’OM, Longoria conforté et parti pour rester !

Comme annoncé par La Provence, Stéphane Tessier, le directeur général de l’OM, va quitter son poste à la fin de la saison.

Le dirigeant du club olympien, qui avait pris une place importante au sein du club marseillais ces derniers mois, a vu sa relation avec le président de l’OM Pablo Longoria se dégrader ces dernières semaines.

L’ancien dirigeant stéphanois n’était d’ailleurs déjà plus présent à la commanderie ces derniers jours. Son départ est acté.

Fragilisé tout au long de la saison, Pablo Longoria, qui était de plus en plus isolé et même annoncé partant en fin de saison, reprend finalement le pouvoir.

Cette décision reflète notamment la volonté de Frank McCourt de soutenir Pablo Longoria dans son rôle. Revigoré après plus mois douloureux, ce dernier est dormais prêt à repartir pour un nouveau cycle avec Mehdi Benatia à ses côtés.