TFC – OM (0-2) : Carton rouge pour Magri ! Indiscutable ?

L’OM mène 0-2 face au TFC à la mi-temps. Après un bon quart d’heure d’approximations, les marseillais ouvrent le score grâce à un superbe but de Greenwwod, qui croise parfaitement sa frappe du gauche… (0-1). L’Anglais double la mise une minute plus tard grâce à une grosse erreur de Restes… Magri a été expulsé après un pied haut non maitrisé qui termine sur le genou de Kondogbia.

