TFC – OM (1-1) : Le but de Mbemba d’une énorme frappe en lucarne !

Malmené en première mi-temps, l’OM a vite pris le contrôle du match dès l’entame du second acte. Suite à un corner consécutif à une frappe de Mbemba, Malinovskyi frappe au second poteau, Mbemba hérite du second ballon et met une mine dans la lucarne (1-1).

💥 Chancel Mbemba égalise pour l’OM d’une frappe surpuissante à bout portant ! #TFCOM I #PrimeVideoLigue1 pic.twitter.com/FOOcgFeyI8 — Prime Video Sport France (@PVSportFR) February 19, 2023