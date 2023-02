Menés à la mi-temps, les marseillais ont retourné le score dès le début de la seconde période. Après un but de Mbemba, Under donne l’avantage à l’OM suite un corner, le milieu offensif cadre parfaitement sa volée. L’arbitre de touche signale un hors jeu de Sanchez, mais la VAR valide le but ! (1-2).