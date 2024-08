TFC – OM (1-3) : Brassier : « On essaie d’être fiable, serein »

L’Olympique de Marseille s’impose à Toulouse (1-3) ce samedi à l’occasion de la 3eme journée de Ligue 1. La réaction de Lillian Brassier au micro de DAZN après la rencontre :

« C’est un bilan positif sur ce début de saison. On a gagné deux matchs, et on a fait un nul qu’on aurait dû gagner aussi. Après ce n’est pas facile c’est un nouvelle équipe avec un nouveau coach. On essaie d’être fiable, serein et de montrer beaucoup de confiance sur le terrain. A titre personnel je me sens bien je suis entouré de grands joueurs j’apprends tous les jours. On a un coach exigeant, déjà envers lui-même et il essaie de nous transmettre cela. Il veut toujours nous pousser à faire mieux. Et franchement même à l’entraînement il est dynamique, il fait plus de kilomètres que nous. » Lillian Brassier – Source : DAZN

