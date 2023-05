TFC-RC Lens : Un match d’une très grande importance pour l’OM !

Le sprint final est lancé pour les places sur le podium de Ligue 1. Si le PSG semble se diriger vers un nouveau titre, l’OM et Lens. Voici les résultats et la programmation TV de la 33e journée de Ligue 1 qui a débuté ce vendredi et se termine mercredi.

Cette journée de Ligue 1 est un peu spéciale puisqu’elle a débuté ce vendredi soir par une victoire de Lyon à Strasbourg mais ne se terminera que ce mercredi après la réception du FC Nantes par le Stade Brestois ! Samedi, seul le LOSC a joué et a pris les 3 points contre Ajaccio ! Ce dimanche, après les matches de 13h et 15h le PSG s’est fait surprendre par Lorient et a perdu sur le score de 3-1.

Victoire du @FCLorient (3-1) face au @PSG_inside ! 😍 Les buts des Merlus ont été inscrits par @enzolefee_ (14′), Darlin Yongwa (38′) et Bamba Dieng (87′) ! 🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡 pic.twitter.com/P0BSlDpZqp — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) April 30, 2023

Dimanche, les Marseillais ont réussi à profiter du faux pas des Parisiens pour recoller à cinq points du leader et se donner le droit de rêver à un titre. Samedi, ils affronteront le RC Lens dans un choc au sommet mais avant cela, les Nordistes doivent se défaire du Toulouse FC. La rencontre entre les deux clubs aura lieu ce mardi soir.

La programmation TV de la 33e journée de Ligue 1

Vendredi 28 avril 2023 à 21h00 sur Prime Video

RC Strasbourg Alsace 1–2 Olympique Lyonnais

Samedi 29 avril 2023 à 17h00 sur Prime Video

LOSC 3–0 AC Ajaccio

Dimanche 30 avril 2023 à 13h00 sur Prime Video

AS Monaco 0–4 Montpellier Hérault SC

Dimanche 30 avril 2023 à 15h00 sur Prime Video

Clermont Foot 63 0–1 Stade de Reims

Stade Rennais F.C. 4-2 Angers SCO

ESTAC Troyes 0-1 OGC Nice

Dimanche 30 avril 2023 à 17h05 sur Canal+ Foot

Paris Saint-Germain 1-3 FC Lorient

Dimanche 30 avril 2023 à 20h45 sur Prime Video

Olympique de Marseille 2-1 AJ Auxerre

Mardi 02 mai 2023 à 20h45 sur Prime Video

Toulouse FC – RC Lens

Mercredi 03 mai 2023 à 20h45 sur Prime Video

Stade Brestois 29 – FC Nantes

Montanier déplore un manque d’équité sportive

Devant les médias, Philippe Montanier n’a pas caché qu’il avait une pensée pour les concurrents du RC Lens : « Cela nous gêne de jouer si tôt, parce que ce n’est très équitable sportivement. Il faut faire attention à l’équité sportive. On aurait préféré jouer mercredi, comme Nantes. Monaco et Marseille doivent être furieux », a déploré l’entraîneur.

Si l’on veut voir le verre à moitié plein pour les Marseillais, on peut aussi se dire que le RC Lens ne va avoir moins de temps de repos avant de recevoir l’Olympique de Marseille à Bollaert. Après avoir affronté le Toulouse FC ce mardi, ils devront jouer à domicile dès samedi face à l’OM.