Thauvin à prix réduit? Le club bientôt fixé pour Gueye, Salcedo veut venir à Marseille, M’Baye Niang… Les infos et rumeurs mercato de la semaine !

Comme tous les week-end, FCM vous propose les grosses infos et rumeurs mercato OM de la semaine ! Au menu ce dimanche Thauvin à prix réduit? Le club bientôt fixé pour Gueye, Salcedo veut venir à Marseille, M’Baye Niang…

Mercato : L’OM prêt à sacrifier Thauvin à prix réduit?

Avec la crise économique que l’Olympique de Marseille traverse, tous les joueurs sont sur le marché des transferts… L’Equipe nous informe ce samedi soir que Florian Thauvin est plus que jamais en vente et qu’une offre de 20 millions d’euros serait écoutée.

Florian Thauvin représentait la plus grosse valeur marchande de l’Olympique de Marseille. S’il y a quelques mois, Jacques-Henri Eyraud affirmait qu’il n’était pas à vendre et que même une offre de 80 millions d’euros ne serait pas étudiée, la donne semble avoir changée…

20 millions d’euros pour Thauvin?

En effet, le journal L’Equipe nous informe ce samedi qu’avec la crise économique traversée par le club, tous les joueurs sont à vendre… Florian Thauvin encore plus à qui il ne reste qu’un an de contrat et qui a été absent quasiment toute la saison à cause de sa blessure qui l’a éloignée des terrains.

Le quotidien sportif explique que la direction de l’OM commencerait à étudier des offres à partir de 20 millions d’euros pour Flotov. Le club serait donc prêt à brader son ailier afin de récupérer au moins quelques millions d’euros au lieu de 0€ s’il venait à quitter le club gratuitement à l’été 2021. Une prolongation n’est pas dans les tuyaux selon L’Equipe.

Mercato : L’OM bientôt fixé pour Pape Gueye?

Pisté par l’Olympique de Marseille, Pape Gueye est toujours sous contrat avec Watford. Pour faire signer le joueur, l’OM va devoir négocier avec les dirigeants anglais…

Ce samedi, Manu Lonjon était en live sur sa chaîne Twitch. Le journaliste sportif a donné de nouvelles informations sur le dossier Pape Gueye qui pourrait signer à l’Olympique de Marseille.

WATFORD devrait donner une réponse d’ici lundi

Selon lui, la famille propriétaire de Watford devrait donner sa réponse assez rapidement à l’OM afin de connaître le tarif. Une somme entre 3 et 5 millions a été évoquée à plusieurs reprises ces dernières semaines.

« L’OM a fait une offre à Watford pour Pape Gueye. Normalement, la famille Pozzo, qui sont les propriétaires de Watford devraient donner une réponse d’ici lundi pour le tarif. Ils prennent mal l’attitude du joueur, la communication des nouveaux conseillers du joueur. Il n’y a pas d’agent, ce ne sont que des avocats par intermédiaire. Il y a deux possibilités : ou tu payes Watford et tu payes le transfert ou tu attends que juridiquement que ça se solutionne mais ça risque d’être compliqué. Tu prends le risque que Watford réclame 15 millions d’euros vu qu’il est sous contrat. »

Manu Lonjon – Source : Twitch (19/06/2020)

Mercato [Info FCM] : Le défenseur mexicain Salcedo veut rejoindre l’OM !

Dimanche dernier, le journal La Provence expliquait que la piste menant à Carlos Salcedo était relancée. Le défenseur central mexicain serait de nouveau pisté par l’Olympique de Marseille. Son clan y croit…

Le coéquipier d’André Pierre Gignac aux Tigres pourrait être prêté par le club mexicain avec une option d’achat. Pour rappel, en décembre dernier, la somme demandée était de 6 millions d’euros pour le défenseur âgé de 26 ans. Depuis la presse mexicaine affirme que des échanges existent entre l’OM et le joueur, même si aucune offre n’aurait été formulée aux Tigres…

Villas-Boas a discuté avec Salcedo ?

Le défenseur central qui peut aussi jouer comme latéral est proposé à l’OM depuis plusieurs mercatos. Andoni Zubizarreta avait déjà étudié son profil sans donner suite. Des échanges entre Salcedo et Villas-Boas sont même évoqués par le média TUDN. Des agents anglais auraient directement contacté le coach marseillais pour lui proposer le profil de l’international mexicain. Cependant, Valence serait aussi sur le coup, le défenseur a déjà joué en Europe à Francfort. Un prêt avec une OA d’achat de 8M€ pourrait être négocié avec les Tigres…

Salcedo attiré par l’OM

Selon nos informations, l’entourage de Carlos Salcedo croit à son retour en Europe et à une arrivée en France, le joueur a envie de rejoindre l’OM. Le défenseur de 26 ans demanderait un salaire évalué à un peu plus de 200000 € bruts / mois. Enfin, Pini Zahavi, qui tente de placer Sanson en Premier League, pourrait être un intermédiaire dans ce dossier. Si le clan Salcedo est motivé à l’idée de rejoindre l’OM, que Tigres serait disposé à le laisser partir en prêt, le club olympien n’a pas (encore?) bougé dans ce dossier…

Mercato OM: Niang s’exprime sur son avenir et met les choses au clair

Le nom de Mbaye Niang revient avec insistance ces derniers temps. Interrogé par RMC, il en dit un peu plus sur son avenir et sur un éventuel intérêt de l’OM…

Mbaye Niang s’est exprimé concernant son avenir sur RMC:

Je suis très heureux au Stade Rennais– Niang

« Je n’ai pas envie de rentrer dans toutes ces discussions de Marseille ou pas Marseille. La seule chose qui est vraie aujourd’hui est que M’Baye a des agents. Grégory Gelabert s’occupe de ça. J’ai envie de prendre du plaisir, de ‘kiffer’ mon football. Tout ce qui se raconte à côté, ce qui n’est pas sorti de ma bouche ou de mon entourage, pour moi ça n’a aucune valeur. Très sincèrement, aujourd’hui, je ne sais pas de ce que l’avenir est fait. Mais la seule chose que je peux dire, c’est je veux prendre du plaisir, jouer au football, et voilà. Le problème, c’est que les gens ont envie de faire un peu de buzz. Mais pour moi, il n’y a zéro problème. Je suis un joueur du Stade Rennais, sous contrat, et je suis très heureux d’être au Stade Rennais » Mbaye Niang— Source: RMC Sport