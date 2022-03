TOP10 des salaires, nouveau coordinateur technique et Deulofeu toujours visé… Les 3 infos OM de ce mardi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi : le TOP10 des salaires marseillais selon l’Equipe, Saad promu et Deulofeu toujours dans le viseur de Longoria !

Top 10 des salaires mensuels bruts à Marseille (estimations de l’Equipe)

1. Cédric Bakambu (*) 400 000 euros

– Arkadiusz Milik 400 000 euros

3. Dimitri Payet 350 000 euros

4. William Saliba 310 000 euros

5. Gerson 300 000 euros

6. Pau Lopez 270 000 euros

7. Steve Mandanda 260 000 euros

8. Cengiz Ünder 250 000 euros

9. Alvaro Gonzalez 240 000 euros

– Duje Caleta-Car 240 000 euros

– Valentin Rongier 240 000 euros

(*) Le joueur ne touche qu’une partie de cette somme qui lui sera versée en intégralité à la fin de la saison. L’OM prend en charge également 300 000€ du salaire de Kevin Strootman prêté à Cagliari.

Découvrez notre story sur les salaires de la Ligue 1, club par club -> https://t.co/Xn1CDLezBp pic.twitter.com/b1Nywh2IET — L’ÉQUIPE (@lequipe) March 21, 2022

Pablo Longoria a expliqué la construction de la masse salariale de son effectif…

Les joueurs premium, les titulaires, les alternatifs et les jeunes

« Par ordre décroissant : les joueurs premium, les titulaires, les alternatifs et les jeunes. Quand je négocie un contrat avec une recrue, je raisonne sur un package général : amortissement du transfert, salaire, frais d’agents et coût de scouting. Pour la masse globale, le calcul est plus difficile encore, il faut intégrer les participations aux compétitions européennes, les revenus extraordinaires, les plus-values possibles, l’enveloppe et ta marge de manœuvre peuvent varier. J’essaye de faire une planification sur trois saisons. Négocier en net avec tous les joueurs, ne pas faire de distinctions entre étrangers et Français, ou se mettre la tête à l’envers avec les avantages fiscaux. À Valence, les Espagnols du groupe se sont sentis un peu lésés. Le net, ce qu’il prend dans la poche, voilà ce qui compte pour le joueur, et le fait qu’il se sente à sa place dans la grille. Il y a les « Espagnols-Italiens », comme je les appelle, les Brésiliens et les Français, même si on essaye de prendre des joueurs capables de s’intégrer dans les différents groupes, au final. À Valence, il y avait déjà ces trois cercles, les « Sud-Américains/Portugais », les Espagnols et les Français. Un mec comme Daniel Wass (*) était pour moi un Espagnol, vu son vécu en Liga. Le terrain décide, il est juste important que le statut salarial reflète le statut sur le terrain. Tu cherches un équilibre, encore, en incorporant ces éléments qui peuvent supporter la pression de Marseille, s’ils réussissent leur reconstruction psychologique après l’échec dans leur club. Il y a une part de risque. » Pablo Longoria – source : l’Equipe (22/03/2022)

Felipe Saad promu

C’est une promotion interne qui vient d’être officialisée par l’intéressé. En effet, Felipe Saad est le nouveau Coordinateur Technique de l’OM, il va en particulier s’occuper des prêts…

L’ancien joueur Felipe Saad a annoncé ce mardi avoir été promu au poste de coordinateur technique de l’Olympique de Marseille. Ce dernier qui a arrêté sa carrière de footballeur il y a deux ans va notamment s’occuper de la gestion des prêts. Il faisait parti du staff de Jorge Sampaoli en tant que traducteur et observateur des adversaires.

«Après 8 mois dans le staff professionnel en tant que traducteur et observateur des adversaires, je tiens à remercier l’Olympique de Marseille pour la confiance dans ce nouveau poste de Coordinateur Technique avec notamment la fonction de Loans Manager. Merci à toutes les personnes qui me permettent d’apprendre au quotidien et qui me donnent l’opportunité de vivre cette passion effervescente dans le cœur du projet». Felipe Saad – source : Twitter (22/03/2022)

Après 8 mois dans le staff professionnel en tant que traducteur et observateur des adversaires, je tiens à remercier l’Olympique de Marseille pour la confiance dans ce nouveau poste de Coordinateur Technique avec notamment la fonction de Loans Manager. #OM pic.twitter.com/kfExsikJgW — Felipe Saad (@Fsaad04) March 22, 2022

Deulofeu pisté mais c’est cher !

Selon le média espagnol Mundo Deportivo, l’OM est toujours intéressé par le profil de Gerard Deulofeu. De plus le joueur serait motivé à l’idée de changer d’air cet été. Mais l’OM n’est pas seul sur le coup, car West Ham serait aussi très actif sur le dossier, le FC Séville et le Bétis tout comme le Milan AC sont aussi annoncé comme des candidats à son recrutement. Le média Il Messaggero Veneto précise que Gino Pozzo, propriétaire de l’Udinese, aurait un accord avec l’ailier pour un départ cet été. Si le salaire de Deulofeu reste accessible (environ 330000€ brut/mois), le montant du transfert est estimé à 20M€. Le joueur de 28 ans a marqué 9 buts et offert 2 passes décisives en 25 rencontres de Serie A cette saison.

Longoria a déjà satisfait les exigence de SAmpaoli en recrutant de l’expérience cet hiver avec le recrutement de Bakambu et Kolasinac et leurs salaires. Reste à savoir si l’OM aura les moyens de payer un tel montant de transfert pour un poste ou Konrad et Luis Henrique ne se sont pas imposés…

Deulofeu avait confirmé son envie de départ dans un entretien accordé au magazine Panenka il y a un an.

Je ne peux pas nier que j’aimerais aussi rejouer dans un grand club — Deulofeu

« L’Udinese est une grande équipe, je suis heureux d’être ici. J’apprécie beaucoup ce club. Ma famille est heureuse. Mais je ne peux pas nier que j’aimerais rejouer dans une grande équipe. J’ai une grande exigence et je pense seulement à aller de l’avenir. Mais je sais qu’avant, pour cela, je dois beaucoup jouer et augmenter mon niveau. Pour le moment, je suis concentré sur l’Udinese et nous verrons ce qui arrivera dans le futur. » Gerard Deulofeu – Source: Panenka (18/02/21)

Nous n’avons pas l’intention de laisser partir Deulofeu (Pierpaolo Marino)

« Nous avons lu des choses sur Deulofeu… Parfois les journalistes sont tellement rapides qu’ils vont même plus vite que nous. Nous n’avons jamais eu de contacts avec des représentants de l’OM et nous n’avons pas l’intention de laisser partir Deulofeu. » Pierpaolo Marino – Source : Udinese TV