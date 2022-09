Tottenham – OM : La grosse cote de Marseille !

C’est le grand retour de l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions. Pour ce premier match de la phase de groupe, les olympiens se déplacent à Londres pour affronter Tottenham. Les hommes de Tudor ne partent pas favoris pour cette rencontre mais ont fait le plein de confiance après un début de saison vraiment réussi en championnat. Coup d’envoi ce mercredi soir à 20h45.

La grosse cote de l’OM face à Tottenham.

Marseille n’est clairement pas favoris pour cette rencontre. La côte d’une victoire du club marseillais est de 5,90. De quoi réaliser un gros coup en cas en misant sur un succès des hommes d’Igor Tudor à Londres.

Le but de Gerson

L’OM devra se passer de son avant-centre numéro et meilleur buteur Alexis Sanchez. De retour de blessure, Dimitri Payet pourrait ne pas débuter la rencontre. Tudor pourra par contre compter sur Gerson qui évoluera derrière l’attaquant Luis Suarez. La cote d’un but du brésilien est de 6,40. Une côte très intéressante sachant que l’ancien joueur de Flamengo est souvent très adroit devant le but.

Marseille marque en première Mi-temps

Depuis le début de la saison l’OM démarre fort ses matchs et inscrit très souvent des buts en première mi-temps. Le « prono FCM » : « L’OM marque le premier but de la 1ère mi-temps », la cote est à 3,65.

