Tottenham – OM : Quelle heure quelle, chaine TV ?

L’Olympique de Marseille se déplace ce soir au Tottenham Hotspur Stadium pour affronte Tottenham dans le cadre de la première journée de Ligue des Champions saison 2022/2023. À quelle heure et sur quelle chaine TV voir ce match ?

Ce mercredi, l’Olympique de Marseille se déplace à Londres à l’occasion du premier match de poule de Ligue des Champions…

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et les Spurs aura lieu ce soir à 21h au Tottenham Hotspur Stadium. Le match sera retransmis sur Canal+ et RMC Sport 1.

Tottenham – OM en Streaming

Pour regarder Tottenham – OM en streaming sur Internet, rendez-vous sur site de Canal+ ou RMC Sport (accessible sur abonnent).

La décla du coach

« On n’a pas beaucoup de temps pour préparer le match. Si on l’avait préparé ici, Antonio (Conte) aurait tout vu, parce qu’il fait toujours ça. Il y aurait eu des caméras, donc c’est mieux d’avoir préparé le match à Marseille ce matin. Je me concentre sur mon travail. Si tout le monde m’aime mieux, c’est bien. J’ai compris qu’il y avait un club chaleureux et sensible à tout. Je suis né dans une ville très semblable à Marseille en Croatie. Je respecte tout le monde. Un club doit être froid, l’élément clé, ce sont les joueurs. On a beaucoup de solutions. (…) Tottenham est là pour gagner. Demain, on va essayer de faire de notre mieux et voir ce qu’il peut arriver. On ne vient pas là pour juste jouer la Ligue des champions ou regarder le stade. Demain, on veut être une équipe sérieuse. » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (06/09/2022)

Calendrier de l’Olympique de Marseille en Ligue des champions

Mercredi 7 septembre 2022 :

Tottenham – OM : à partir de 21 heures sur Canal+ et RMC Sport 1

Mardi 13 septembre 2022 :

Marseille – Eintracht Francfort : à partir de 21 heures sur Canal+ Foot et RMC Sport 1

Mardi 4 octobre 2022 :

Marseille – Sporting CP : à partir de 18h45 sur Canal+ Foot et RMC Sport 1

Mercredi 12 octobre 2022 :

Sporting CP- Marseille : à partir de 18h45 sur Canal+ Foot et RMC Sport 1

Mercredi 26 octobre 2022 :

Eintracht Francfort – Marseille : à partir de 21 heures sur Canal+ et RMC Sport 1

Mardi 1er novembre 2022 :

Marseille – Tottenham : à partir de 21 heures sur Canal+ Foot et RMC Sport 1