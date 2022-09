Tottenham vs OM, un match particulier pour Hugo Lloris

Hugo Lloris était face à la presse ce mardi à Londres. Il s’est exprimé sur ce que représente l’Olympique de Marseille pour lui, le retour de Tottenham en Ligue des Champions et de ses attentes vis à vis de cette première journée de Ligue des Champions.

L’OM ? Un des plus gros clubs en France

Le gardien de Tottenham et de l’équipe de France était interrogé en conférence de presse ce mardi sur ce que représentait l’Olympique de Marseille pour lui, ancien niçois :

« C’est une sorte de derby dans le sud de la France, mais c’était il y a longtemps pour moi ! Mais il faut savoir que quand tu joue en France, à chaque fois que tu joue Marseille, c’est toujours un gros match ! C’est un des plus gros clubs en France particulièrement sur la scène européenne, c’est une ville spéciale. Donc quand tu est Français et que tu joues pour un club français face à Marseille, c’est toujours un match particulier. » Hugo Lloris – source : Conférence de presse (06/09/2022)

Depuis l’arrivée d’Antonio Conte en novembre dernier après un début de saison compliqué, les Spurs de Tottenham sont redevenus compétitifs et sont parvenus à se qualifier in extremis en Ligue des Champions après une absence de deux ans. Un retour que l’international tricolore savoure : « Cela fait deux ans que nous avons disputé cette compétition. Nous sommes tous ravis d’en faire partie, mais nous devons aussi jouer avec ambition (…) si nous sommes de retour dans cette compétition aujourd’hui, c’est parce que nous le méritons. » Hugo Lloris – source : Conférence de presse (06/09/2022)

« On devra déployer toute notre énergie »

Le club du nord de Londres réalise un très bon de saison en championnat avec quatre victoires et deux matchs nuls. L’inévitable Harry Kane, son partenaire Heung-Min Son mais aussi le brésilien Richarlison ou encore Dejan Kulusevski on mit à mal les défenses anglaises et tenteront de faire de même ce soir. Malgré cette armada offensive, le portier tricolore se méfie de l’équipe d’Igor Tudor et appelle à la prudence : « L’OM est très performant. Ils ont changé de style, d’entraîneur. C’est une équipe qui viendra chez nous pour afficher ses ambitions. Il n’y a pas de matchs faciles en Ligue des Champions, ce qui veut dire qu’on devra déployer toute notre énergie et se concentrer sur le match de demain. ». Hugo Lloris – source : Conférence de presse (06/09/2022)

Méfiants donc, mais le capitaine des Spurs croit en son équipe et compte « remporter les trois points » ce soir devant les 62 000 spectateurs du Tottenham Hotspur Stadium.