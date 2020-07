Transféré contre l’avis de Bielsa, il concède : « L’OM ça me manque… »

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Lucas Mendes évolue au Qatar depuis près de 7 ans. Aujourd’hui à Al-Wakrah, l’Auriverde de 30 ans s’est confié sur son actualité, sa vie dans le Golfe, son passage à l’OM et ses souvenirs de Ligue 1…

Recruté en 2012 en provenance de Coritiba, l’ancien défenseur brésilien de l’Olympique de Marseille Lucas Mendes avait été transféré en 2014 vers le Qatar au sein du club d’El Jeish pour environ 5 millions d’euros.

Je garde les meilleurs souvenirs de Marseille – Lucas Mendes

« Je garde les meilleurs souvenirs de Marseille. C’était ma première expérience hors du Brésil, dans un grand club, avec des grands supporters. Je n’en garde que des bons souvenirs. J’ai pu y jouer la Champions’ League, l’Europa League, jouer contre de très grands joueurs. Ça a été une très belle expérience. Ça me manque même un peu, le stade, le public du Vélodrome, de l’OM. J’ai toujours ça en tête. nous avons réalisé une belle première saison, en Ligue 1 et en Ligue Europa. On avait bien commencé la première année, mais la Ligue des Champions est arrivée. Un groupe très difficile, des adversaires très forts. On a perdu tous nos matches. Cela nous a fait mal. On n’a pas bien joué ensuite en Ligue 1, ça nous a déstabilisé. Il y a eu un changement d’entraîneur. Nous avons terminé 6e. Globalement, je dirais que mon passage a été positif, principalement ma première saison, au cours de laquelle on avait terminé parmi les meilleures défenses. » Lucas Mendes – Source : Foot Mercato (14/07/2020)