Trélissac – OM : La feuille de match

L’Olympique de Marseille se déplace à Limoges pour affronter Trélissac en Coupe de France aujourd’hui pour son premier match officiel de l’année. Retrouvez toutes les infos de l’avant-match ci-dessous.

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

Trélissac – OM à 14h30 sur France 3 et Eurosport 360

Les groupes & absents



Olympique de Marseille

lE GROUPE Marseillais

Gardiens :

Pelé, Dia, Simon

Défenseurs :

Caleta-Car, Abdallah, Alvaro, Sakai, Nkounkou, Sarr, Perrin

Milieux :

Strootman, Rongier, Lopez, Chabrolle, Khaoui

Attaquants :

Benedetto, Germain, Payet, Radonjic, Aké

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Pelé

Sarr – Alvaro – Caleta-Car – Sakai

Strootman

Rongier – Lopez

Radonjic – Germain – Payet

Trélissac

Navaux

Burgho, Gnaleko, Diakhaby, Aguad

Bigné, Antanasijevic, Belbachir

Diaby, Soly, Bisson

L’Arbitre pour TRELISSAC – OM

L’arbitre désigné pour Trélissac – OM ce dimanche est Monsieur Brisard.

La Météo

Prévision météo à Limoges à 14h00 (*) – Partiellement nuageux ( couverture nuageuse 46%) – Pourcentage de pluie : 0% – Température 7°C / ressentie 4°C – Vent : 17km/h NE – Taux d’humidité : 68% (*) Prévision accuweather.com



Les stats des confrontations OM – TRELISSAC (Coupe de FRANCE)

VICTOIRES de l’OM 2 NULS 0 VICTOIRES de Trélissac

0

Les 5 derniers matchs

Marseille

Domicile Scores Extérieur OM 3-1 Metz 1 – 1 Olympique de Marseille Olympique de Marseille 3 – 1 Bordeaux Angers SCO 0 – 2 Olympique de Marseille Olympique de Marseille 2 – 1 Stade Brestois 29

Trélissac

Domicile Scores Extérieur Réserve ASSE 1 – 0 Trélissac Bergerac 0-0 (pen 6-7) Trélissac Trélissac 1 – 1 Nantes B BF41 1 – 0 Trélissac Trélissac 2 – 0 Stade Montois

Déclarations d’avant-match

« On est sortis de la Coupe de la Ligue qui était un objectif… Mais je veux continuer en Coupe de France. La Coupe de France n’est pas trop lourde dans le calendrier. On veut aller le plus loin possible »

Andre Villas-Boas – Conférence de presse« On est restés fidèles à nous-mêmes. On le prépare comme tous les autres, c’est-à-dire avec beaucoup de respect par rapport à l’adversaire mais aussi beaucoup d’humilité et beaucoup d’ambition. Jouer une Ligue 1, ça n’arrive pas très fréquemment, il faut le mériter. Ils [ndlr : les joueurs] l’ont mérité parce qu’ils sont passés contre Bergerac. Ils doivent se servir de ce match comme une étape de leur vie. »

Pavlé Vostanic – Source : France Bleu