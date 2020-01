Trélissac – OM : « On méritait de passer en 2016 »

Interrogé par le journal L’Equipe, Jimmy Burgho se souvient de la confrontation OM – Trélissac en 2016. Selon lui, son équipe méritait de passer.

Ce dimanche l’OM affronte Trélissac, une équipe qu’elle a déjà affronté à deux reprises pour deux victoires marseillaises. La dernière en date était en 2016 en 8e de finale de la Coupe de France. Déjà présent au club, Jimmy Burrgho se souvient avoir disputé cette rencontre où, selon lui, son équipe méritait d’éliminer l’Olympique de Marseille.

On avait trop peur, on ne mettait pas de coups — BURGHO

« Je me trouve chanceux, mais moi qui les ai déjà joués deux fois, sachant qu’on est relégables, je pense quand même au championnat. Donc il y a moins d’euphorie. Nous étions plus là pour du spectacle, on les avait regardés. Un non-match. On avait trop peur, on ne mettait pas de coups, alors qu’on sait qu’une équipe amateur, si elle veut se donner les moyens, ça passe quand même par là. Je me souviens que l’homme du match était Mandanda, on avait joué pour gagner. On méritait même de passer. »

Jimmy Burgho – Source : L’Equipe