Trélissac – OM : Un arbitre qui a laissé un mauvais souvenir aux Marseillais…

Dimanche prochain, l’Olympique de Marseille affrontera Trélissac en Coupe de France à Limoges. L’arbitre est le même que lors de la défaite face à Reims…

Plus de Coupe de la Ligue pour l’OM cette saison. André Villas-Boas et les siens n’auront plus que le championnat à jouer ainsi que la Coupe de France. Pour les Marseillais, elle débutera dimanche 5 janvier face à Trélissac. La rencontre se jouera dans le stade de Limoges, pouvant accueillir près de 12 000 personnes.

Une défaite face à Reims…

Les arbitres qui officieront pour ce match ont été dévoilé. Comme pour la défaite à domicile de l’OM face à Reims, c’est Jérôme Brisard qui sera l’arbitre principal… Ses assistant seront Bertrand Corcuff et Benjamin Pages.

Pas d’arbitre dans le camion VAR puisqu’elle n’est pas mise en place pour les matchs de Coupe de France. Jérôme Brisard n’a pas arbitré l’OM qu’une fois en Ligue 1 cette saison. Il officiait face à Reims mais également au Vélodrome pour la victoire 2-0 contre le Racing Club de Strasbourg.