Trois forfaits (dont un important) face à l’OM !

L’OM reçoit le LOSC ce samedi dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1. Alors qu’Igor Tudor devra se passer des services de Valentin Rongier (suspendu), Paulo Fonseca devra faire avec deux absents…

En effet, Paulo Fonseca ne pourra pas compter sur Rémy Cabella et d’Edon Zhegrova. Les deux joueurs souffrent d’une blessure musculaire, ils ne seront pas du voyage à Marseille pour le compte de la 7e journée de Ligue 1,. De plus, Timothy Weah poursuit lui sa rééducation et sera donc lui aussi forfait ! L’entraîneur nordiste l’a confirmé en conférence de presse ce vendredi : « Demain, nous n’aurons pas Edon Zhegrova, Rémy Cabella et Timothy Weah. Pour Edon et Rémy, ce sont des problèmes musculaires. Pour Tim, il continue sa rééducation ».

OM : Défaite à TOTTENHAM, désespérante ou encourageante? TUDOR, SANCHEZ ET PAYET de retour vs LOSC?