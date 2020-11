Chaque mardi, Football Club de Marseille vous propose son Journal des Bonnes Nouvelles. Rediffusion de la pastille diffusée en live le lundi dans Débat Foot Marseille. Au programme cette semaine, l’OM s’impose à l’extérieur avec un superbe but de Morgan Sanson, Amavi et Mandanda les mieux notés par l’Equipe et Balerdi sélectionné avec l’Argentine…

Retrouvez ci-dessous l’intégralité du dernier Débat Foot Marseille :