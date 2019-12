« Troussier, à l’OM, il m’a fait la misère… »

Johnny Ecker était notre invité dans Débat Foot Marseille ce Lundi. L’ancien défenseur de l’OM est revenu sur son passage à l’OM où il garde de très bon souvenir, mais aussi des mauvais… Notamment concernant sa relation avec l’ancien coach olympien Philippe Troussier…

Invité dans l’émission Débat Foot Marseille sur FCM cette semaine, l’ancien défenseur olympien Johnny Ecker est revenu sur sa relation compliquée avec Philippe Troussier l’OM. « il m’a fait un peu la misère », nous a-t-il ainsi confié (à voir l’extrait en video ci-dessus)

« C’est un entraineur avec qui ça ne passait pas. C’était quelqu’un de très prétentieux. Il avait eu la sélection du Japon et on regardait des vidéos comme des robots. Les Japonais sont des gens très disciplinés. En tant que défenseur, il nous demandait de faire des choses qu’on n’avait jamais fait durant toute notre carrière, Ça a été très dur… C’est quelqu’un qui prenait toujours 18 joueurs le weekend mais un seul défenseur sur le banc. Je faisais pas tous les matches mais je faisais les déplacements. Puis est arrivé au club le petit Taye Taïwo. La goutte d’eau qui a fait déborder le vase avec Troussier, c’était lors d’un déplacement à Saint-Étienne. Sous la neige, le fameux match où Nakata loupe le ballon. Je dois jouer le match, je ne le joue pas, bon j’ai toujours respecté les choix de l’entraîneur. Mais sous la neige, avec Fabien (Barthez) qui se blesse à l’échauffement, dans les tribunes on se gelait… Donc le lendemain, je vais voir Troussier et je lui dis : « écoutez coach, tous les stades, je les connais. Pour moi, c’est terminé, il me reste trois mois, je ne vais pas re-signer, autant s’arrêter là. On va se serrer la main et prenez le petit Taye Taïwo, lui il va être content de visiter tous les stades. » Ça, il l’a pas accepté ! Il aime pas la vérité. Il acceptait pas le fait qu’il me prenait dix-huitième et que moi, je n’avais plus la tête à ça, d’aller me geler dans les tribunes de tous les stades de France. C’est vrai qu’il m’a fait un peu la misère. Et d’ailleurs je remercie Pape Diouf qui m’a soutenu et a tout fait pour qu’il me laisse tranquille jusqu’à la fin de mon contrat.. »

Johnny Ecker – Source : Football Club de Marseille

Benjamin Courmes, Nicolas FIlhol et Jean-Charles De Bono accueillent aujourd’hui en plateau Johnny Ecker, ancien défenseur de l’OM.

Le dernier match de l’année calendaire sera bien sûr au programme tout comme le classement et la seconde partie de la saison. Le mercato hivernal et les contraintes financières de McCourt sont aussi au programme. Enfin, une petite interview de Johnny Ecker pour bien terminer l’année…

Le sommaire :

– Décrassage : OM/Nîmes (3-1)

OM/Nîmes (3-1) – Le Gros Débat : Autoroute pour l’OM en Ligue 1 ?

Autoroute pour l’OM en Ligue 1 ? – Le Petit Débat : McCourt obligé de dégraisser lors du mercato d’hiver ?

McCourt obligé de dégraisser lors du mercato d’hiver ? – L’interview de Johnny Ecker

