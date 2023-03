Tudor désabusé, Veretout blessé et le coup de gueule de De Bono sur Balerdi !… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi : Tudor désabusé suite à l’élimination de l’OM, Veretout blessé à la cheville et le coup de gueule de De Bono !

Tudor : « C’est une grande déception, une grande tristesse »

L’OM est éliminé de la coupe de France aux tirs au but par Annecy. Après le match, Igor Tudor s’est exprimé sur ce gros raté, il a affiché sa déception d’avoir été sorti à ce stade de la compétition.

Annecy se qualifie pour les demi finale de la coupe de France au détriment de l’OM. Les marseillais ont été très en dessous de leur niveau et ont été menés 1-2 de la 59ème à la 96ème minute.

Nos défauts sont ressortis !

‘« C’est une grande déception, une grande tristesse. On sort d’une compétition où on a éliminé le PSG et Rennes, c’est une folie. En dehors de quelques détails, j’ai un peu de mal à expliquer ça pour l’instant. Il n’y a pas de rupture, juste une grande tristesse. Je ne crois pas que les joueurs aient sous-évalué l’adversaire. Annecy a fait un grand match, d’un niveau que je n’imaginais pas pour une équipe de L2. De notre côté, tout ce qui pouvait aller de travers a été de travers. Nos défauts sont ressortis. Prendre deux buts à domicile, ça n’est pas justifiable. Et devant, on n’a pas su faire la différence. Ils se sont défendus bec et ongles, on a eu un poteau, des occasions, un penalty raté… Eux ont tout donné et ils ont réussi. Clairement, quand tu sors contre une L2, c’est que tu as mal fait. On y croyait, on est déçus. »’ Igor Tudor – Source : Conférence de presse (1/03/2023)

Entorse pour Veretout !

Jordan Veretout est sorti sur blessure à la 92ème minute lors du quart de finale de coupe de France contre Annecy. Les premiers examens indiquent une entorse de la cheville. Le joueur doit passer une IRM aujourd’hui pour connaitre la gravité de sa blessure.

#OMFCA en ce qui concerne Jordan Veretout. Le milieu de terrain olympien souffrirait d’une entorse de la cheville. Des examens seront passés demain pour connaître le niveau de gravité de l’entorse.@OM_Officiel #TeamOM @maritimamedias — Karim Attab (@karimattab1) March 1, 2023

En plus d’avoir perdu en quart de finale de la coupe de France, l’OM a aussi perdu Veretout sur blessure. Alors qu’il avait ouvert le score à la 29ème minute, Veretout a cédé sa place à la 92ème minute après avoir subi un tacle. Il souffrirait d’une entorse à la cheville. L’OM a annoncé que le joueur doit passer une IRM ce jeudi 2 mars pour connaitre la gravité de sa blessure. Veretout pourrait être absent plusieurs semaines. Un coup dur pour l’OM car Veretout est l’un des joueurs cadres de l’effectif.

Balerdi ne rentre pas dans le concept Marseille

L’OM est éliminé de la coupe de France par Annecy. Balerdi est, avec d’autres, pointé du doigt comme l’un des responsables de cette défaite. Dans le débrief à chaud, notre consultant Jean-Charles de Bono estime que Balerdi n’a pas la qualité nécessaire pour jouer à l’OM.

Auteur du tir au but raté dans la mort subite, Léonardo Balerdi est sous le feu des critiques. Pour le défendre il est mis en avant qu’il est d’un jeune joueur. Mais pour Jean-Charles de Bono cet argument de la jeunesse n’est pas crédible car Balerdi a 23 ans.

»Je pense que ce n’est pas un mauvais joueur. Mais ce n’est pas un joueur qui va à l’OM. Je pense qu’il ne rentre pas dans le concept Marseille. On te dit qu’il a de l’agressivité, qu’il fait beaucoup d’efforts. L’agressivité c’est une chose, mais après il faut de la technique, du placement. Il faut des relances et il faut un vrai joueur de ballon. Je pense que pour moi il fallait recruter un défenseur axial. Et on ne l’a jamais fait. Pour moi Balerdi n’est pas un patron défensivement. Il a 23 ans aujourd’hui donc il faut arrêter de dire que c’est un jeune joueur. Quand je vois des jeunes joueurs à Monaco, Paris, Lorient, Montpellier. Ils ont 17 ou 18 ans, eux ils sont jeunes et ils sont performants » Jean-Charles de Bono – Source : Football Club de Marseille (1/03/2023)