Tudor explique son départ, 4 potentiels successeurs et Arek Milik a le choix… Voici les 3 infos mercato OM de ce jeudi

Après l’officialisation du départ d’Igor Tudor a été faite par Pablo Longoria en ouverture conférence de presse ce jeudi. Le coach a ensuite expliqué son choix et affirmé qu’il n’avait signé dans aucun autre club.

Igor Tudor a d’abord voulu remercier tout l’organigramme de l’OM, « je tiens à remercier le président pour ses mots. Ca a été un honneur pour moi de travailler cette saison au sein du club, de faire partie de cette famille, de rencontrer ses supporters et cette ville avec une énergie si particulière. » Puis Tudor a précisé que cette décision était aussi bien privée que professionnelle. « J’ai pris la décision, de partir pour des raisons privées et professionnelles. J’ai beaucoup appris. J’ai laissé le club dans un meilleur état qu’à mon arrivée. Au niveau personnel, j’ai grandi. Je quitte le club et je le laisse dans un meilleur état que je l’ai pris. Je n’ai aucun accord avec un autre club. Je n’ai eu aucune dispute avec qui que ce soit ici. Je souhaite le meilleur au club pour la suite. »

Le technicien croate a aussi confié qu’il pensait depuis un moment à partir. « Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, ça arrive aussi dans d’autres clubs. Travailler un an à l’OM est comme travailler deux ou trois ans dans un autre club. J’ai l’esprit tranquille, ça fait un moment que j’y pensais. Les détails n’ont pas d’importance, c’est ce que je sens en moi qui compte. »

Le président Longoria a officialisé le départ de son coach: « Nous acceptons et respectons le choix d’Igor Tudor de ne pas continuer l’aventure avec nous à partir du 30 juin. Je voudrais surtout, à titre personnel, à titre du club, avec les dirigeants, de remercier Tudor pour son bon travail, avec du respect des deux côtés. Tudor a pris sa décision mais nous, en tant que club, on veut remercier son travail. Il a su mettre des valeurs dans ce groupe : le travail, la rigueur, l’ambition de donner le maximum.