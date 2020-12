TURPIN VOLE UN MATCH-RÉFÉRENCE

Voilà vé, c’est avec un profond dégoût que nous sortons de ce match à Rennes. Le match, en effet, a basculé à la suite d’un fait de jeu provoqué par l’habituel bourreau arbitral de l’OM, l’insupportable Clément Turpin.



Au terme d’une première demi-heure au cours de laquelle les olympiens avaient fait la preuve de leur supériorité, affichant des dispositions dans lesquelles nous les avions peu vus jusqu’à présent, en expulsant Gueye, le buteur marseillais du soir qui régnait en maître au milieu de terrain, l’arbitre a décidé honteusement du cours de ce match. C’était si bien parti !



Des occasions pour l’Om



3e Sur le 1er corner, M’Baye Niang prend le dessus de la tête. Au-dessus. Avertissement.

8e Sakun se troue sur coup-franc de Payet, Balerdi au 2e poteau croise trop sa tête, le ballon est sorti par Maouassa.

13e Superbe mouvement au bout duquel Thauvin se recentrant, envoie pied gauche au 2e poteau vers Benedetto qui s’est libéré du marquage, l’argentin met au-dessus en demi-volée. Énorme occasion. La même action que samedi contre Monaco.

16e nouveau mouvement superbe conclu par un centre d’Amavi que Benedetto ne peut reprendre. Daguert qui a récupéré le ballon, le transmet à son gardien. L’arbitre ne sanctionne pas.

17ème Amavi se blesse et doit sortir.

19e Entrée sans échauffement de Nagatomo.

24e Magnifique combinaison Payet-Thauvin-Payet côté droit, Payet le long de la ligne de sortie met en retrait vers Gueye en embuscade aux 20 mètres, lequel frappe tendu, bien équilibré, sa jambe traverse le ballon, Salin est aux fraises. Magnifique.



La honte



Alors que nous étions sur un tempo de match-référence, Turpin joue son rôle habituel de l’arbitre en service commandé anti-OM. Il expulse Gueye, 2e carton jaune totalement injustifié.

L´OM maintient son avance jusqu’à la mi-temps. On sait qu’on va souffrir à 10 mais nous savons que nous pouvons être solides.

Germain remplace Benedetto.

52e Sortie kamikaze de Mandanda qui se troue. Heureusement sans conséquence.

62e Alors que nous assistons à une Attaque-Défense depuis la reprise, les rennais égalisent. Un centre au premier poteau repris par Traoré, Balerdi est en retard.

68e Il y a faute sur Germain alors que l’OM est dans le camp adverse, Turpin ne dit rien.

70e Payet sort pour Strootman et Cuisance remplace Thauvin.

Les olympiens, après le 4-4-1 passent à 5 derrière.



82e Coup-franc de Bourigeaud, le ballon est dévié pour Hounou qui marque, alors que les rennais ne parvenaient plus à être dangereux.



C’est perdu !



Les rennais tiennent le score… l’OM s’incline. Pas envie de reprocher quoi que ce soit aux joueurs. Peut-être à l’entraîneur, il aurait fallu sortir de temps en temps pour faire peur aux rennais. En s’organisant pour seulement subir, il était clair que les rennais jouèrent plus libérés.



C’est une mauvaise opération mais si l’OM garde cet état d’esprit et les vertus offensives de la première demi-heure, on peut espérer des choses sympas. On perd Gueye et Amavi. Les propos d’Habib Beye, qui ne s’étonne pas de l’expulsion, me font marrer, fada celui-là…



Vive le grand Roger Magnusson !



Thierry B Audibert