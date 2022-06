TV : Canal fait un gros chèque pour les Coupes d’Europe ! Quid de la Ligue 1 ?

Déjà détendeur des meilleures affiches de Ligue des Champions, Canal+ vient de remporter les droits de diffusion de toutes les compétitions européennes à partir de 2024. Quid de la Ligue 1 ?

Dans un communiqué publié ce mercredi, Canal+ s’est félicité d’avoir remporté les droits de diffusion de toutes les compétitions européennes de 2024 à 2027. En effet, à partir de la saison 2024/2025, l’ensemble des matches de l’UEFA Champions League, l’UEFA Europa League et l’UEFA Europa Conférence League pour 3 saisons seront diffusé sur la chaine cryptée. Cependant, des sous-licences sont fortement possible avec beIN Sports ou RMC.

L’intégralité de l’UEFA Europa League et de l’UEFA Europa Conference League à partir de 2024

« Nous sommes très heureux d’acquérir pour trois saisons, à partir de la saison 2024/2025, l’intégralité de l’UEFA Champions League, la plus prestigieuse compétition européenne de football, ainsi que l’intégralité de l’UEFA Europa League et de l’UEFA Europa Conference League. Nous remercions chaleureusement l’UEFA et son Président Aleksander Céferin pour leur confiance renouvelée et nous saluons le formidable travail réalisé par cette équipe. C’est une grande joie de pouvoir proposer encore plus de matchs et de spectacle à nos abonnés, qui plébiscitent largement l’UEFA Champions League et tout le football européen. Ils profiteront ainsi jusqu’en 2026/2027 des matchs des plus grands clubs français et européens, sur tous leurs écrans grâce à CANAL+ ». Maxime Saada – source : Communiqué Canal+ (29/06/2022)

Selon l’Equipe, Canal+ déboursera 480 M€ par saison pour la période 2024-2027, soit une augmentation de 25 % par rapport au cycle en cours. Le groupe dispose aussi des droits de la Premier League et dénonce le montant qu’elle doit payer à la Ligue pour la diffusion de deux matches de Ligue 1. D’ailleurs cette obtention des droits permet aussi à Canal+ de mettre la pression sur la Ligue avant l’appel d’offres des droits de la Ligue 1 qui est attendu l’an prochain. Amazone, qui s’était positionné sur les matches de Coupes d’Europe est très attendu par Vincent Labrune…