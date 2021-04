UEFA : Les clubs français et l’OM écartés de la nouvelle Super Ligue Européenne ?

Tandis que l’UEFA devait annoncer demain la nouvelle formule de la Ligue des Champions à partir de 2024, visant à élargir le nombre de participants à 36 équipes, douze cadors européens ont décidé de la prendre à contre-pied dès aujourd’hui…

L’UEFA devait officialiser demain un nouveau format de la Ligue des Champions à partir de 2024. La compétition devait passer de 32 à 36 équipes. Un changement qui servait les intérêts de la France, car la Ligue 1 aurait vu jusqu’à quatre de ses clubs participer à la plus prestigieuse des Coupes d’Europe. Profitant ainsi à l’OM. Toutefois un retournement de situation a eu lieu cet après-midi. Et douze des plus grands clubs européens devraient lancer une Super Ligue Européenne à la suite de leurs désaccords avec l’UEFA.

Comme on l’a également déjà dit dans l’After, les clubs français qui rejoindront le projet seront le PSG et l’OM.

Reste à savoir maintenant ce que tout ça va avoir comme conséquences. Une vraie bombe dans le foot en tout cas — Daniel Riolo (@DanielRiolo) April 18, 2021

6 clubs anglais, 3 espagnols, 3 italiens… mais pas de français pour l’instant

En effet selon les informations de RMC Sport, douze clubs auraient donner le feu vert pour le lancement d’une Super Ligue Européenne : Manchester United, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Barcelone, Real Madrid, Atlético Madrid, Inter Milan, AC Milan et la Juventus. Aucun club français ni allemand ne serait présent dans cette liste.

