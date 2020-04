UEFA-OM: Une aide financière pour les fédérations !

La crise du Coronavirus fait mal à l’économie du football. Et pour aider les clubs et les fédérations, l’UEFA va faire un geste…

Les clubs veulent vraiment reprendre quitte à jouer la fin de saison à huis clos, l’été ou a décaler jusqu’en décembre. Car si ce n’est pas le cas, les télévisions ne payeront pas les droits TV ce qui représentera un énorme manque à gagner pour les clubs (Canal+ ne va pas payer la dernière partie des droits en Avril). L’UEFA a décidé de verser de l’argent, elle va distribuer 236,5 millions d’euros aux 55 fédérations, soit près de 4,3 millions d’euros pour chaque fédération…

« Notre sport est confronté à un défi sans précédent provoqué par la crise du COVID-19. L’UEFA veut aider ses membres à répondre de manière appropriée à leur situation particulière. Je suis fier de l’unité que le football montre tout au long de cette crise. » Aleksander Ceferin— Source: RMC Sport

🤔 Are you curious about how the #UEFAHatTrick programme helps fund football across our 55 member associations?

— UEFA (@UEFA) April 27, 2020