Un adjoint à la Mairie espère l’arrivée « de grands joueurs à l’OM lors du mercato d’été »

L’adjoint au Sport de la Ville de Marseille Sébastien Jibrayel était l’invité de l’émission Dimanche en politique sur France 3 hier. Il a évoqué l’ambition de Frank McCourt.

Invité dans notre émission Débat Foot Marseille en décembre dernier, l’adjoint au Sport de la Ville de Marseille Sébastien Jibrayel nous avait confirmé que la municipalité était disposée à vendre l’enceinte du boulevard Michelet à l’Olympique de Marseille. « Benoît Payan l’a dit, si l’Olympique de Marseille veut l’acheter nous, nous sommes vendeur. » Ce dernier l’a de nouveau affirmé dimanche sur France 3 mais il a également évoqué l’ambition de gagner la Ligue des Champions. Il veut rester prudent, mais attend un gros recrutement estival…

Replay de l’émission Dimanche en politique sur France 3 🎥 https://t.co/AYxYcBN73P pic.twitter.com/oL1zxqynX9 — Sébastien Jibrayel (@sjibrayel) March 21, 2021

pourquoi pas dans les années à venir se retrouver en finale de la Ligue des Champions — Jibrayel

« La Champions League ? On essaye d’y croire. On va voir ce qu’ils vont proposer lors du prochain mercato. On veut voir venir des grands joueurs. On a vu avec Pablo Longoria, pas mal de joueurs sont arrivés, Milik, etc… On aura peut être encore des grands joueurs lors du mercato d’été et l’OM pourra jouer sur la scène européenne. Et pourquoi pas dans les années à venir se retrouver en finale de la Ligue des Champions et de la gagner… On est optimistes, on est supporters de l’OM on veut les voir en haut. » Sébastien Jibrayel – Source : France 3 (21/03/2021) »

