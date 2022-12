Un ancien coach de l’OM juge le parcours de l’Equipe de France !

Interrogé par l’OM, Gérard Gili s’est exprimé sur la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Le coach donne son avis sur le parcours des Bleus mais aussi sur le quart de final à jouer face à l’Angleterre…

ça va très vite, ça centre et ça frappe au but

« J’ai vu France – Pologne. Les Bleus ont gagné au terme d’un match un peu lent mais les fulgurances de Mbappé ont fait la différence. Il est pratiquement parfait, d’autant que l’on pensait l’équipe diminuée par les absences de Kanté, Pogba et Benzema. Finalement elle monte en puissance, elle trouve de la complémentarité. Devant, ça va très vite, ça centre et ça frappe au but. Elle a beaucoup d’atouts. (…) Pour les Bleus, le tournoi final commence contre l’Angleterre. Ce sera un match test. S’ils battent l’Angleterre, cela fera d’eux un favori de la compétition. Les clefs du match seront les performances offensives de Mbappé et Dembelé notamment et la capacité défensive à neutraliser les attaquants anglais qui sont de grande valeur avec Kane ou Foden. Les Anglais ont des attaquants rapides et il faudra se montrer très vigilant sur le plan défensif. » Gérard Gili – source : OM.fr (08/12/2022)

Gérard Gili a estimé dans Débat Foot Marseille qu’ne attaque Dieng / Sanchez pourrait apporter une autre animation offensive.

Sanchez c’est plus le profil de quelqu’un qui tourne autour d’un attaquant … Dieng est puissant

« C’est dommage… parce que Sanchez c’est plus le profil de quelqu’un qui tourne autour d’un attaquant que de quelqu’un qui va peser sur la défense. Dieng est puissant, il prend la profondeur, il apporte des solutions différentes. Je pense que ça libèrerait Sanchez de pas mal de tâches de fixation. Le football c’est souvent des tandems : un tandem devant qui s’entend bien, qui ressent le foot ensemble, qui cherchent à jouer ensemble, ça fait souvent la différence. Ça aussi c’est des options possibles à mettre en place. » Gérard Gili – Débat Foot Marseille – 24/10/2022