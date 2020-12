Un ancien du PSG pense estime qu’il n’y a aucun intérêt à revoir l’OM en C1 la saison prochaine

Cinq défaites en six matchs lors de la phase de groupe, c’est le triste bilan de l’Olympique de Marseille cette saison en Ligue des champions. L’ancien joueur du PSG, et actuel consultant sur Canal + Mickaël Madar a jugé le parcours européen de l’équipe d’André Villas Boas.

L’ancien joueur du PSG Mickaël Madar estime qu’il n’y a aucun intérêt à revoir l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions la saison prochaine sachant que le club olympien n’aura pas plus de moyens pour avoir une effectif de qualité supérieur

— Mickaël Madar

Marseille, tout pour la Ligue 1 ? 🤔🏆 🗨️ « Si c’est pour se qualifier de nouveau pour la Ligue des Champions et refaire ce qu’ils ont fait cette année, je ne vois pas l’intérêt ! » #MCIOM pic.twitter.com/aRNXsKiwBg — Late Football Club (@LateFootClub) December 9, 2020

«Se qualifier de nouveau pour la Ligue des champions la saison prochaine pour refaire ce qu’il ont fait cette année, je ne vois pas l’intérêt. Ils étaient tellement fiers d’y arriver, et j’étais le premier à dire que c’était mérité car ils avaient fait le nécessaire même si le championnat s’était arrêté. Mais bon être content de se qualifier pour donner ce genre de prestations c’est un peu dommage. Donc si c’est pour se qualifier encore et avoir les mêmes problèmes car tu n’a pas d’argent et que tu ne peux pas recruter à moins de vendre tes meilleurs joueurs. Mais si tu vends tes meilleurs joueurs tu vas faire quoi ? .» Mickaël Madar – Source : Canal+ (09/12/2020)