Un autre géant d’Europe se place pour Kamara, coup dur pour Almada, Gueye… Les 3 infos OM de ce samedi !

Comme tous les soirs à 20h10, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce samedi : Kamara dans le viseur d’un nouveau ogre européen, Almada file en MLS, Gueye reçoit les louanges de son nouveau sélectionneur…

OM Mercato : Kamara sur les tablettes d’un (énième) cador européen ?

Tandis que son contrat avec l’Olympique de Marseille court seulement jusqu’en juin prochain, Bouba Kamara serait sur les tablettes d’un autre cador d’Europe selon le media italien Calcio Mercato Web…

En fin de contrat en juin 2022 avec l‘Olympique de Marseille, le milieu de terrain défensif Bouba Kamara n’en finit plus de voir ses éventuels prétendants croître de semaine en semaine. En effet si le joueur formé à l’OM était récemment dans la short-list du Milan AC, le media catalan Sport nous a appris avant-hier que le FC Barcelone serait aussi intéressé par le profil de Kamara. Son contrat qui expire en fin de saison serait un argument de taille compte tenu des finances calamiteuses du géant d’Espagne. Mais selon la presse italienne, le FC Barcelone et le Milan AC ne seraient pas tous seuls sur ce dossier…

L’Inter Milan aurait également mis Kamara dans son viseur

En effet d’après les informations du site italien Calcio Mercato Web, l’Inter Milan aurait rejoint son frère ennemi milanais pour la course à la signature de Bouba Kamara. Comme le FC Barcelone, la situation financière de l’Inter Milan est au plus mal. Le club intériste prévoyant également de vendre des joueurs lors du prochain mercato hivernal. À voir si tous ces prétendants feront céder Bouba Kamara…

Mercato : Terrible nouvelle pour l’OM dans le dossier Almada !

Dans le viseur de l’Olympique de Marseille, le jeune milieu de terrain argentin Thaigo Almada devrait finalement rejoindre la MLS comme le confirme sur Twitter le journaliste Fabrizio Romano…

Courtisé lors du précédent mercato estival par l’OM, Thiago Almada était finalement resté dans son club de Vélez Sarsfield. Mais ce dernier devrait faire ses valises l’hiver prochain si l’on en croit les informations du journaliste Fabrizio Romano. En effet comme le rapporte ce dernier, Atlanta United aurait trouvé un accord avec la jeune pépite argentine. Et la signature pourrait intervenir au mois de décembre prochain. Son contrat devrait durer jusqu’en 2026…

Thiago Almada to Atlanta United, deal in place and set to be completed. There’s verbal agreement since months between Atlanta and Vélez – paperworks ready to be signed in December. 🇺🇸🇦🇷 #Atlanta Thiago Almada will sign until June 2026, @CLMerlo confirms. https://t.co/nZFySGTAnc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 5, 2021

« Thiago Almada signera jusqu’en juin 2026 à Atlanta » – Fabrizio Romano

« Thiago Almada à Atlanta United, l’accord est en place et est prêt à être finalisé. Il y a un accord verbal depuis des mois entre Atlanta et Vélez, les documents sont prêts à être signés en décembre. Thiago Almada signera jusqu’en juin 2026 comme le confirme César Luis Merlo » Fabrizio Romano — Source: Twitter (05/11/21)

OM : Le sélectionneur du Sénégal admiratif de Gueye !

Alors qu’il vient tout juste d’être appelé pour la première fois en sélection sénégalaise, Pape Gueye a reçu les louanges appuyées de son sélectionneur, Aliou Cissé…

C’était devenu un objectif pour Aliou Cissé, sélectionneur du Sénégal. Réussir à faire évoluer Pape Gueye sous le maillot des Lions de la Teranga. Et c’est chose faite. Ce dernier vient d’appeler pour la première fois le milieu de l’OM en marge d’un rassemblement de la sélection du Sénégal, qui sera opposée au Congo et au Togo.

En conférence de presse, Aliou Cissé a complimenté chaleureusement son nouveau joueur.

🎙Aliou Cissé “ Pape Guèye🇸🇳 est un garçon de talent, il peut nous aider à se bonifier dans l’entrejeu (…) Il peut apporter beaucoup quand on voit les performances qu’il fait depuis 2 ans dans le jeu de l’#OM.#TeamOM pic.twitter.com/81x8Ibpz5V — 𝙻𝚊 𝙼𝚒𝚗𝚞𝚝𝚎 𝙾𝙼 (@LaMinute_OM13) November 6, 2021





« Pape Guèye est un garçon de talent » – Aliou Cissé

« Pape est un garçon de talent capable de jouer à deux devant la défense et d’évoluer en position de sentinelle. On avait à cœur de renforcer notre milieu de terrain-là qui manquait un peu de taille et un peu d’impact aussi. On ne se cache pas, cela fait un bon bout de temps qu’on est derrière lui. Pape est un garçon à qui on a laissé du temps pour réfléchir sur sa décision et aujourd’hui, il a donné son aval. Maintenant je pense qu’il peut beaucoup nous apporter au regard de ce qu’il fait dans l’entrejeu de Marseille. Il a une marge de progression et venir en équipe nationale peut beaucoup l’aider et nous aider aussi » Aliou Cissé — Source : Conférence de presse (05/11/2021)