Un beau petit chèque pour l’OM, la décla polémique de Gignac et la quatrième place du Maroc… Les 3 infos OM de ce samedi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce samedi : l’argent remporté par l’OM grâce au Mondial, la décla polémique de Gignac sur la finale et la quatrième place finale du Maroc…

Quand la Coupe du Monde rapporte de l’argent… à l’OM !

Il reste encore deux joueurs de l’Olympique de Marseille en lice dans cette Coupe du Monde : Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout. Ils continuent à faire grossir un petit chèque qui tombera dans les caisses du club…

En effet la FIFA dédommage les clubs qui ont mis à disposition leurs joueurs pendant la Coupe du Monde.

« À la clé environ 10 000$ pour chaque jour passé par un joueur en sélection, du début de sa préparation jusqu’au dernier match dans la compétition. Cette indemnisation concerne tous les clubs auprès desquels le joueur au cours des deux années précédant la compétition. » FIFA – Source : L’Équipe

Si le calcul est un peu compliqué dû au fait qu’il se base sur les deux dernières saisons du joueur (Steve Mandanda devrait rapporter plus d’argent que Jordan Veretout par exemple), l’Olympique de Marseille devrait empocher selon L’Équipe un beau petit chèque aux alentours des 1 427 000€. Le troisième plus important en Ligue 1 après Paris et Monaco.

Ex-OM : La décla de Gignac qui crée la polémique (autour de France/Argentine) !

L’ancien Olympien, André-Pierre Gignac, est depuis quelques années devenu une véritable légende au Mexique. Cependant, il reste également un ex-international français (passé tout près du but décisif en finale de l’Euro) mais son cœur balance franchement en ce qui concerne la finale France/Argentine de ce dimanche…

En effet, le Martégal d’origine a expliqué qu’il aimerait voir Messi soulever la Coupe du Monde. « Aujourd’hui, en Argentine, ils veulent gagner la Coupe du monde pour Messi. Je suis Français, mais j’aimerais que Messi soulève la Coupe du monde parce qu’il le mérite pour l’ensemble de sa carrière. Son comportement est celui d’un leader. (…) Il a encore beaucoup de magie. » André-Pierre Gignac – Source : Fox Sports À noter que le franco-argentin David Trezeguet a lui aussi exprimé sa (petite) préférence pour Messi. « C’est difficile personnellement, sur le plan émotionnel. C’est quelque chose que je ne voulais pas. Sachant que ce sera sa dernière Coupe du Monde, Leo mérite d’être champion. Ça n’enlève rien à l’ambition de la France de remporter le titre. » David Trezeguet – Source : TyC Sports Des réseaux sociaux en colère… Ces déclarations n’ont pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux… Gignac et Trezeguet : 🚮 Ces propos me fument. Il n’y avait jamais encore vraiment eu ce débat de soutenir ou pas son pays. Entendre ces gars qui ont défendus nos couleurs sortir de telles conneries avec des arguments pourris, ça me dépasse. Vive l’Équipe de France de football. — Jérémy Berrié 🏴‍☠️ (@JeremyBerrie) December 17, 2022 Très déçu des déclarations de Gignac et Trezeguet… J’ai beaucoup de mal à comprendre, vu leur histoire avec le maillot bleu, leur position. — MPGLaurent (@MPGLaurent) December 17, 2022 Benzema qui fait des publis qui suscitent la polémique à 2 jours de la finale. Gignac qui balance qu’il serait heureux si Messi soulevait la cdm. Plein de français qui pensent la même. Jamais t’aurais ça en Italie, au Brésil, en Argentine. Union sacrée put*** ! ⭐⭐⭐ — La mouche du coach (@lamoucheduc0ach) December 17, 2022

Coupe du Monde : La troisième place échappe au Maroc !

Forfait pour la Coupe du Monde, Amine Harit a reçu beaucoup de soutien ces derniers jours. Alors que le Marco s’est qualifié pour les huitièmes de finale (face à l’Espagne) l’ancien défenseur marseillais Mehdi Benatia a fait le point sur le niveau de la sélection.

En effet, les Lions de l’Atlas sont la première sélection africaine à atteindre le stade des demi-finales de la Coupe du Monde mais… ne seront malheureusement pas les premiers à ramener une médaille d’un Mondial. Ils se sont inclinés aujourd’hui deux buts à un dans la petite finale face à la Croatie de l’éternel Luka Modric.

La Croatie termine donc troisième de l’édition 2022 après avoir échoué à la seconde place en 2018, une sacrée performance à saluer également.

Il manque Harit, avec lui, le jeu aurait été plus fluide encore

« Sur cette édition, tu observes un groupe costaud, solidaire autour d’un très bon coach. Mazraoui, Bounou, Aguerd, Ziyech, Hakimi, Saïss, En-Nesyri, ce sont des joueurs de niveau international, avec des petits comme Ounahi, Amallah, El-Khannouss qui poussent. Et en plus, il manque Harit, avec lui, le jeu aurait été plus fluide encore. Ils évoluent tous dans de grands championnats et parfois de grands clubs. La dernière édition a permis aux cadres d’aujourd’hui de prendre de l’expérience. Ils ont tenu tête au finaliste, la Croatie, et au troisième de 2018, la Belgique, ils ne craignent personne et jouent à visage découvert. » Mehdi Benatia – Source: L’Equipe (02/12/2022)