Un emprunt de 500 M€, les banderoles des SW et le sponsor maillot ne lâche pas le club… Les 3 infos OM de ce mardi !

OM – Ligue 1 : Vers un emprunt de 300 à 500 M€ !

Le football Français se mobilise actuellement pour préparer l’après « Coronavirus ». Gérard Lopez, le président du LOSC, serait ainsi chargé d’emprunter entre 300 et 500 millions d’euros pour la Ligue 1.

Les clubs de ligue 1 travaillent actuellement sur plusieurs scénarios pour tenter de sauver le football français d’une crise financière majeure. Alors que Canal + et BeIn Sport ont fait savoir qu’ils n’avaient pas l’intention de payer la dernière traite de droits TV, Gérard Lopez a été chargé d’emprunter entre 300 et 500 millions d’euros pour la Ligue 1.. C’est ce qu’il explique dans les colonnes de l’Equipe ce mardi :

On situe notre demande entre 300 et 500 M€

« On situe notre demande entre 300 et 500 M€. (…) « On doit se faire un trésor de guerre, explique-t-il. Mais pas un trésor de guerre dans une banque qu’on n’aurait pas le droit de toucher. Non, une ligne de crédit, de plusieurs centaines de millions d’euros, qu’on pourrait débloquer à l’issue d’un vote effectué par les clubs, dans une situation comparable à celle d’aujourd’hui. Une ligne de crédit qui renforcerait la Ligue et le foot français. (…) « Sur une durée de trois à cinq ans, cela coûterait 3 à 4 millions d’euros chaque club de L1 par an. Compte tenu de l’urgence, c’est acceptable. » Gérard Lopez – Source : L’Equipe

OM : Trois banderoles des SW ont trouvé refuge dans l’enceinte du Vélodrome…

Suite à des dégradations en tout genre, les South Winners ont décidé d’installer 3 de leurs banderoles dans l’enceinte du Vélodrome avec l’accord de l’OM. Le groupe de supporter marseillais l’a expliqué via son compte Twitter…

Avec l’accord de l’OM, nous avons décidé de regrouper toutes ces banderoles dans le virage sud — SW

Les South Winners avaient organisé une large opération de diffusion de plusieurs messages dans les rues de Marseille, en soutien aux nombreuses personnes mobilisées qui œuvrent pour la vie et le quotidien des marseillaises et marseillais. Mais aussi adressé au professeur Raoult et son équipe de chercheurs de l’IHU Méditerranée Infection, Michel Hidalgo et Pape Diouf. (…) Certains messages ont été honteusement dégradés, déchirés et arrachés… Avec l’accord de l’OM, nous avons décidé de regrouper toutes ces banderoles dans le virage sud. là ou elles seront en sécurité et surtout respectées.. » South Winners

Trois banderoles ont donc été installées dans le virage Sud du Vélodrome : « Pape Diouf et Hidalgo, deux étoiles dans le ciel olympien ! », « Soutien aux services hospitaliers » et « Marseille et le monde avec le Pr Raoult !!! ».

Le sponsor maillot de l’OM ne lâche pas le club…

La crise liée au Coronavirus a aussi de grosses conséquences financières. Certains sponsors pensent à se retirer des clubs de football, ce ne sera pas le cas pour Uber Eats avec l’OM…

Une bonne partie du monde est en confinement et certains acteurs économiques s’inquiètent. Plusieurs sponsors en Ligue 1 ont affiché leur inquiétude, si à Bordeaux, Bistro Régent a suspendu son contrat, Samsic s’interroge à Rennes tout comme Accor au PSG. Cela ne sera pas le cas du côté de l’OM. En effet, Uber Eats compte bien resté partenaire du club et affiche son attachement au club phocéen.

Le contexte ne remet en rien en cause notre partenariat long terme avec la Ligue 1 et l’Olympique de Marseille — Uber Eats

« Le contexte ne remet en rien en cause notre partenariat long terme avec la Ligue 1 et l’Olympique de Marseille. Notre priorité est de continuer à accompagner et soutenir les restaurateurs et livreurs qui choisissent de continuer à utiliser l’application pour continuer à leur apporter de l’activité et des revenus. Nous sommes mobilisés pour suivre avec eux l’évolution de la situation, nous communiquons presque au quotidien avec tous nos partenaires. » Uber Eats – source : Sportune

Pour rappel, Uber Eats est un partenaire premium de l’OM, jusqu’en en 2022, le contrat est estimé à près de 4 millions d’euros par an.