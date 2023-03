Un ex OM agressé lors d’une bagarre en Italie

Grégory Sertic (ex OM) a été victime d’une agression, hier soir en marge du huitième de finale retour de Ligue des Champions entre Naples et Francfort. L’ancien joueur a confirmé au micro de Canal+ qu’il n’est pas blessé.

Grégory Sertic, ancien joueur de Ligue 1, aujourd’hui consultant pour Canal+ a été agressé hier soir, en amont de Naples – Francfort en huitième de finale de Ligue des Champions. Aux abords du stade Diego Armando Maradona, Sertic s’est retrouvé face à une bagarre entre supporters allemands et italiens. Sertic explique avoir reçu des coups mais sans gravité. Il a pu assister au match et le commenter pour Canal+. Les supporters de Francfort étaient interdis de déplacement à Naples en raison de leur agressivité. Le 13 septembre dernier, le déplacement des supporters de Francfort à Marseille, avait aussi été accompagné de violences. Au final Naples s’est imposé 3-0 contre Francfort et est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.

De violents affrontements ont eu lieu entre les supporters de l’Eintracht Francfort et la police de la ville de Naples. On se demande ce que font les supporters allemands en Italie alors qu’ils sont interdits de déplacement 🤦🏽‍♂️ pic.twitter.com/QR04BKpgIm — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) March 15, 2023

Ils ont sûrement dû me prendre pour un Allemand

« Je suis tombé à 500 mètres du stade dans une altercation entre supporters allemands et napolitains. Ils ont sûrement dû me prendre pour un Allemand. J’ai malheureusement pris des coups. Mais bon, tout va bien, c’est l’essentiel. L’important c’est le foot. » Grégory Sertic – Source : Canal + Foot (15/03/2023)

De violents affrontements entre les supporters du Napoli et de Francfort ont éclaté dans les rues de Naples Notre consultant Grégory Sertic en a lui-même fait les frais 🗣#NapoliEintracht | #UCL pic.twitter.com/Djg86sFubz — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 15, 2023

Grégory Sertic a rejoint l’OM au mercato d’hiver 2017 en provenance des Girondins de Bordeaux contre un million d’euro. En trois saison à l’OM il ne joue que 25 matchs où il ne convint pas du tout. Il est d’ailleurs prêté en 2019 à Zurich, sans plus de réussite. Il quitte le club en 2020, libre de tout contrat avant d’annoncer sa retraite sportive.