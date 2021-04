Un film en préparation sur les Minots qui ont sauvé l’OM !

Vous vous imaginez que l’OM a bien failli disparaitre définitivement juste avant ses plus belles heures de gloire ? La tête de Boli, le sacre de Munich, l’Olympique de Marseille champion d’Europe ?

Tout ça aurait pu ne jamais arriver !

Vous vous imaginez qu’à ce moment-là des entrailles du club, de la ville même, une génération de gamins surgit pour sauver l’OM ! Gamins ? Minots plutôt ! La grande équipe des Minots, trop souvent oubliée à l’heure des hommages, a pourtant sauvé le club, l’a ramené en Division 1 et a écrit de par son panache et son attachement viscéral au maillot quelques-unes des plus belles pages du grand livre de l’histoire olympienne !

Cette épopée unique, qui raconte tellement de choses sur Marseille, mérite d’être racontée de la meilleure des manières. C’est ce que nous allons faire ! Mais pour ça, on a besoin de vous !

