Un gardien argentin prometteur et une pépite tchèque dans le viseur de Longoria, le contrat proposé à Thauvin enfin dévoilé… Les 3 infos OM du dimanche 14 mars !

Comme tous les soirs à 20h10, nous vous proposons les trois actualités marseillaises les plus importantes de la journée. Voici les 3 infos de ce dimanche 14 mars !

En vue de la saison prochaine, Pablo Longoria prépare déjà le mercato estival. Tandis que Yohann Pelé arrivera à la fin de son contrat en juin, un jeune gardien argentin serait sur les tablettes de l’Olympique de Marseille selon le media Treize 013…

Alors qu’il fêtera cette année ses 39 ans, Yohann Pelé n’a toujours pas prolongé avec l’Olympique de Marseille. Une place de doublure serait donc vacante derrière le capitaine Steve Mandanda pour la saison prochaine. Et selon les informations du media Treize 013, Pablo Longoria lorgnerait sur un portier argentin très prometteur…

En effet selon les informations de Treize 013, l’Olympique de Marseille se serait positionné sur le dossier Joaquin Blazquez. Le gardien argentin avait été prêté du côté du FC Valence du temps où Pablo Longoria était au club, lors de la saison 2018-2019. Agé de 20 ans, il apporterait un vent de jeunesse dans les buts marseillais…

Avec de nombreux joueurs en fin de contrat à l’issue de la saison, l’Olympique de Marseille va devoir renouveler son effectif lors du prochain mercato estival. Et selon le media espagnol Todo Fichajes, Pablo Longoria suivrait de près un jeune talent tchèque…

En juin prochain, pas moins de sept joueurs olympiens seront en fin de contrat : Thauvin, Amavi, Germain, Khaoui, Nagatomo, Pelé et Rocchia. Face à ces possibles nombreux départs, Pablo Longoria commencerait déjà à préparer le terrain pour la saison prochaine. En effet il suivrait de près un jeune tchèque très prometteur…

En effet selon les informations du site espagnol Todo Fichajes, le jeune Adam Karabec serait sur les tablettes de l’Olympique de Marseille. Agé de seulement 17 ans, le joueur du Sparta Prague est un milieu offensif gaucher. Malgré son âge, il évolue déjà avec les professionnels du club de la capitale tchèque. Sa sélection avec les espoirs de la République Tchèque ne peut que confirmer son talent. Auteur de trois buts et deux passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, nul doute que Karabec sera l’une des attractions lors du prochain marché des transferts. Son contrat se concluant en juin 2023 avec le Sparta Prague.

En fin de contrat en juin prochain, Florian Thauvin n’a pas encore décidé de son avenir. Mais selon le journaliste italien Nicolo Schira, un bras de fer serait engagé entre l’OM et deux gros calibres européens…

Buteur décisif hier pour la victoire face au Stade Brestois (3-1), Florian Thauvin a retrouvé le chemin des filets. Et ce alors que son avenir n’est pas encore tracé. Toutefois, une concurrence rude serait à l’œuvre pour le récupérer à l’issue de son contrat en juin…

#Sevilla and #Leicester are interested in Florian #Thauvin as a free agent (his contract expires in June), but #OlympiqueMarseille are pushing to extend his contract until 2025 and have offered a salary of €3M/year. Talks ongoing. #transfers #OM #TeamOM #LCFC

— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 13, 2021