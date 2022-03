Un gardien turc dans le viseur, un nouveau directeur financier et les supporters privés de déplacement à Bâle… Les 3 infos OM de ce samedi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce samedi : le duo Lopez – Mandanda en danger ? Nouvelle arrivée dans l’organigramme de l’OM et les supporters marseillais privés de déplacement à Bâle.

Mercato OM : Un gardien turc pour concurrencer le duo Lopez – Mandanda ?

Alors que Jorge Sampaoli a relégué sur le banc Steve Mandanda cette saison, ne le faisant jouer que pour les coupes, Pau Lopez semble être son choix numéro 1. Et selon les informations de But Football Club, un gardien turc pourrait bien faire évoluer ses plans.

Arrivé l’été dernier en provenance de l’AS Rome, le gardien espagnol Pau Lopez s’est rapidement imposé en solution numéro une dans les cages de l’Olympique de Marseille. Une situation qui a exaspéré les supporters marseillais, car ces derniers ont vu la légende de l’OM Steve Mandanda être relégué sur le banc de touche. L’ancien international français ne jouant que lors des matchs de coupes.

Toutefois il se pourrait bien que ce duo évolue si l’on en croit les informations de But Football Club.

L’OM sur les tablettes du turc Altay Bayindir, le LOSC aussi ?

En effet selon les renseignements donnés par le media But Football Club, il semblerait que les dirigeants de l’Olympique de Marseille soient intéressés par le profil du portier turc Altay Bayindir. Alors qu’il évolue actuellement à Fenerbahçe, le jeune gardien de but de 23 ans réalise des prestations de qualité avec son club depuis plus de deux ans. De quoi attirer également l’intérêt du LOSC dans ce dossier.

OM : Un nouveau directeur financier va rejoindre le club !

Si depuis 2016 Baptiste Viprey occupait le rôle de DAF, à savoir Directeur administratif et financier, on connaîtrait désormais son successeur selon les informations du quotidien L’Équipe. Et ce dernier a déjà évolué chez un club concurrent en Ligue 1.

Lors de chaque mercato, Pablo Longoria doit jongler entre les envies d’arrivées de nouveaux joueurs de la part de l’entraîneur Jorge Sampaoli, et les possibilités réelles d’un point de vue financier. Un compromis extrêmement compliqué à trouver, étant donné que la masse salariale de l’Olympique de Marseille est très élevée. On se souvient notamment par exemple des salaires payés en retard pour trois joueurs marseillais afin de pouvoir enregistrer la venue du Marocain Amine Harit.

L’ancien directeur général de l’AS Saint-Étienne, entre 2010 et 2015, puis agent de joueurs, Stéphane Tessier est le nouveau directeur administratif et financier de l’#OM. pic.twitter.com/RRYhq6Cpqx — OManiaque (@OManiaque) March 12, 2022

Stéphane Tessier pressenti à l’OM

Pour cela, Pablo Longoria devrait s’entourer très prochainement d’un nouveau directeur financier selon les informations du journal L’Équipe. Et il s’agirait de Stéphane Tessier, ex-directeur général de l’AS Saint-Étienne de 2010 à 2015. A voir si son arrivée va permettre d’épauler Pablo Longoria dans les problèmes qu’il peut rencontrer autour de la gestion financière du club.

OM vs Bâle : Jeu en trois temps concernant les supporters ! Bagarre, interdiction, riposte !

Avant le match OM vs FC Bâle de ce jeudi, des incidents ont éclatés avant la rencontre. La police cantonale de Bâle-Ville veut en profiter pour interdire le déplacement des supporters marseillais en Suisse la semaine prochaine, mais l’OM ne va pas se laisser faire !

Des débordements avaient éclaté jeudi aux abords du stade Vélodrome avant le match de Ligue Europa Conférence entre l’OM et le FC Bâle ce jeudi. Des supporters des deux camps se sont échangés jets de projectiles et de pétards, avant que les forces de l’ordre ne procèdent à des interpellations. RMC Sport précisait que « la police avait dû user de gaz lacrymogène pour stopper les affrontements au rond-point du Prado de Marseille entre fans de l’OM et 700 fans du club suisse, qui se sont réunis à la mi-journée. Deux supporters marseillais ont été interpellés, deux policiers ont été légèrement blessés ».



Des ultras suisse aux abords du stade Vélodrome avant le match, incidents, CRS…

#OMBale #Europa 8e de finale aller de Ligue Europa Conférence

Importants débordements avant le match. Violents incidents aux abords du Vélodrome https://t.co/ALiscevsxK pic.twitter.com/iXwLq2bucq — France 3 Provence (@France3Provence) March 10, 2022

Des groupes d’Ultras du FC Bâle non encadrés sont donc venus en découdre à Marseille. Et conséquence, les marseillais pourraient ne pas faire le déplacement en Suisse ? C’est en tout cas ce que le club suisse a annoncé ce vendredi :

ℹ️ | En raison des débordements en marge de #OMFCB hier, la police cantonale de Bâle-Ville indique la fermeture du parcage visiteur pour le match retour au St. Jakob-Park.#MirSinBasel | #FCBOM | #UECL — FC Bâle 1893 🇫🇷 (@FC_Basel_fr) March 11, 2022

L’OM demande une médiation de l’UEFA

Mais l’OM ne compte pas en rester là. En effet, le service de communication du club olympien a fait savoir que « suite à la décision de la police cantonale de Bâle-Ville de fermer le parcage visiteur pour le match retour au St. Jakob-Park, le club a immédiatement sollicité une médiation auprès de l’UEFA afin de permettre à ses supporters de pouvoir se déplacer. » A suivre…